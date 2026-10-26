Хотите, чтобы не били — включайте Starlink: озвучено громкое заявление о жестком торге Киева с Тармпом



















У Украины есть инструменты, с помощью которых может влиять на позицию Соединенных Штатов в вопросах войны и переговоров с Россией. Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний, комментируя удары по российской нефтяной инфраструктуре и дискуссии по использованию Starlink.

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По его убеждению, прекращение или ограничение атак на отдельные объекты не обязательно означает отказ от давления на Россию. Эксперт предположил, что Киев может использовать разные возможности для достижения своих целей во взаимодействии с Вашингтоном.

"Ну, идут торги. У нас есть рычаг давления. У нас есть рычаг давления, в том числе на американцев", — заявил Загородний.

Он увязал это, в частности, с вопросом расширения возможностей использования Starlink. По словам политтехнолога, доступ к спутниковой связи на большем расстоянии от украинской границы мог бы усилить возможности Украины противодействовать российским военным угрозам. В то же время, это его оценка желаемого сценария, а не подтвержденная договоренность между Киевом и Вашингтоном.

"Хотите, чтобы не били, — давайте включайте Starlink на 200 км", — сказал эксперт, описывая возможную логику таких переговоров.

Загородний также обратил внимание на значение атак по нефтяной инфраструктуре России. По его мнению, даже если удары по нефтеперерабатывающим заводам временно ограничиваются, это не исключает давления на другие элементы транспортировки нефти.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия пытается продвигать идею договоренностей между великими государствами о новом распределении сфер влияния, однако реализация такого сценария по Украине остается под вопросом. Политтехнолог Тарас Загородний считает, что разговоры о новой Ялтинской конференции могут быть выгодны прежде всего Кремлю, который стремится представить себя равноправным партнером Соединенных Штатов и Китая.