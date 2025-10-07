Хочет оправдать свои грехи: Меркель разнесли из-за ее заявлений о причине войны в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сейчас пытается оправдать свою политику в отношении России, которая, по мнению многих, отчасти способствовала агрессии против Украины. Однако ее аргументы не снимают политическую ответственность за решения, которые могли повлиять на начало полномасштабной войны. Об этом заявил редактор "Радио Свобода", журналист-международник Ростислав Хотин в эфире телеканала "Эспрессо".

Ангела Меркель. Фото: 24 Канал

"Сейчас в Европе пытаются понять, как произошло так, что Россия решилась на полномасштабное вторжение. Ангела Меркель, возглавлявшая правительство Германии 17 лет, пытается объяснить свою роль в этих событиях, ведь ее политика вызывает ряд критических вопросов", — сказал Хотин.

По словам журналиста, Меркель частично оправдывает пассивность сдерживания России пандемией COVID-19. Она утверждает, что из-за ограничений не удалось выстроить сотрудничество с Польшей и странами Балтии, блокировавшими прямой диалог ЕС с Кремлем. Таким образом она пытается переложить часть ответственности на внешние обстоятельства.

Впрочем, Хотин напоминает, что именно по ее инициативе строился газопровод "Северный поток-2", фактически усиливавший энергетическую зависимость Европы от России и ослаблявший Украину как транзитное государство.

"Есть вопросы и к так называемому нормандскому формату, и Минским договоренностям, которые, по сути, не предотвратили войну. Они не остановили конфликт, не отвлекли агрессию", — подчеркнул Хотин.

Отдельно он упомянул саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году, где Украина и Грузия были близки к получению ПДЧ — плана действий по членству в Альянсе.

"Именно Меркель заблокировала это решение. Возможно, если бы ПДЧ тогда предоставили, Россия не отважилась бы на войну против Грузии, аннексию Крыма или вторжение на Донбасс", — добавил он.

Хотин резюмировал, что Меркель пытается объяснить свои действия, но оправдывается за собственные грехи.

