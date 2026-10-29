Херсон готовится к страшному аду: какое решение Трампа вызвало настоящий ужас среди гражданских

Жители Херсона получили временную передышку от российских атак благодаря режиму тишины, введенному в связи с гуманитарной миссией в Олешках. На этой неделе люди могут безопаснее выходить на улицу, покупать продукты и заниматься повседневными делами. Однако горожане опасаются, что после завершения затишья обстрелы могут усилиться. Об этом пишет The New York Times.

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По информации издания, херсонцы пытаются использовать эту возможность, чтобы пополнить запасы еды на ближайшие месяцы, встретиться со знакомыми, проверить оставленное родственниками жилье или просто прогуляться по городу. Из-за постоянной угрозы ударов такие обычные дела раньше были опасны.

Временное затишье позволило впервые за долгое время погулять на свежем воздухе и восьмимесячном Давиде. Мальчик родился в Херсоне, но из-за российских атак авиабомбами, ракетами и дронами почти все время находился дома. На этой неделе его мама смогла провести с ребенком на улице больше часа.

Передышкой воспользовались и коммунальные службы. Работники вышли на открытые территории, чтобы убрать опавшие листья, упорядочить городское пространство и починить повреждение защитных сеток от беспилотников.

В то же время, жители опасаются, что после завершения гуманитарной миссии в Олешках российские войска могут укрепить там свои позиции, что создаст дополнительную угрозу для Херсона.

"Если они привезут больше боеприпасов, будет только хуже", – предполагает местный житель Вадим.

Владелец кофейни Александра Косенко также не ожидает длительного облегчения. "Будет хуже, чем было раньше. Как только все это закончится, нам лучше не выходить из дома", — сказала она.

Еще одна жительница города Ольга Аврамко предположила, что гуманитарная миссия в Олешках может быть связана с рекламой политической кампании в США. Она призналась, что волнуется из-за того, что будет происходить после завершения нынешнего затишья.

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