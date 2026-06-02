Хаос в РФ уже стал фактом: стало известно о феноменальном успехе Украины в войне

В оккупированном Крыму наблюдается дефицит горючего, из-за чего на АЗС вводится ограничение на заправку. Подобные проблемы фиксируются и в других временно оккупированных регионах: в Мариуполе существенно выросли цены на бензин, что усугубляет ситуацию для местных жителей. По оценкам западных аналитиков, в настоящее время до 50–55% нефтеперерабатывающих мощностей России могут простаивать, что усугубляет топливный кризис. Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что дальнейшие удары ВСУ по российской инфраструктуре будут определять глубину этого кризиса, хотя часть партнеров Украины относится к таким действиям осторожно.

По его словам, дефицит горючего уже повышает социальное напряжение на оккупированных территориях и может приводить к конфликтам в очередях на заправках. В то же время, это заставляет Россию держать больше сил для контроля ситуации, отвлекая их от фронта.

Отдельно Жмайло отверг предположение о возможном истощении украинских возможностей в сфере дальнобойных ударов. По его словам, подразделения продолжают системно работать, нанося удары по российской логистике и системам ПВО, что поддерживает постоянное давление на врага.

Украина, по его словам, и дальше сосредоточена на усложнении российской логистики. После предварительных операций Крымский мост используется с ограничениями, ряд ключевых транспортных маршрутов находится под постоянным контролем или угрозой поражения. Это вынуждает оккупационную администрацию вводить дополнительные ограничения для гражданского движения.

Жмайло подчеркнул, что Украина постепенно приближается к "плате возможностей", когда сохраняется стабильный уровень влияния на противника без резких изменений на фронте. В то же время российское летнее наступление, активно анонсировавшееся ранее, не реализовалось в полном объеме, хотя отдельные направления остаются напряженными.

"Комментарии" уже писали , что европейские страны пока маловероятно станут посредниками в переговорах по завершению войны в Украине, но на определенном этапе они могут присоединиться к процессу как полноценные участники. Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на форуме "Архитектура безопасности".