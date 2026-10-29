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Хаос и паника в РФ: Москва в страшном огне после атаки более полутысячи дронов, последствия удара шокируют

Российские власти заявили о 613 беспилотниках в направлении Московского региона. Из-за атаки ограничивали работу аэропортов, а в Башкортостане сообщили о дыме над промышленным предприятием.

29 октября 2026, 11:45
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Клименко Елена

В ночь на 29 октября Россия заявила о масштабной атаке беспилотников на Московский регион. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в направлении региона якобы летели 613 БПЛА. На фоне атаки в московских аэропортах вводились ограничения, а также поступали сообщения о взрывах в Московской области. Об этом сообщает российские СМИ и мониторинговый канал ASTRA.

Хаос и паника в РФ: Москва в страшном огне после атаки более полутысячи дронов, последствия удара шокируют

Фото: из открытых источников

По словам Собянина, беспилотники фиксировали в период с 20:30 28 октября до 07:00 29 октября. Он утверждает, что большинство дронов российская противовоздушная оборона якобы перехватила на дальних подступах, а 231 беспилотник уничтожили вблизи Москвы. На местах падения обломков, по его словам, работали экстренные службы.

Из-за атаки Росавиация ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Как пишет ASTRA, два самолета, следовавших из Турции в Москву, развернули обратно из-за ограничений во Внуково. Впоследствии ограничения в аэропорту Жуковский отменили, в то время как в других воздушных гаванях действовали особые условия приема рейсов.  

Также очевидцы сообщали о взрывах вблизи Наро-Фоминска, примерно в 56 километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги. По их словам, взрывы раздавались и в направлении Калужской области. Независимого подтверждения всех этих сообщений нет.

Громко, по сообщениям российских медиа, было и в Башкортостане. ASTRA написала о дыме над территорией Башкирской содовой компании в Стерлитамаке на фоне атаки беспилотников.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на встрече руководителей внешнеполитических ведомств стран G20 в американской Атланте, получили визы США без ограничений на передвижение. В ходе мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре для российских корреспондентов действовали территориальные ограничения. Об этом сообщают российские СМИ.



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