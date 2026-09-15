Гуманитарная катастрофа в Олешках: оккупанты заблокировали тысячи людей и морят их голодом

В оккупированном городе Олешки на левобережье Херсонской области более полутора тысяч украинцев оказались в заблокированном и заминированном городе, где оккупанты морят их голодом, а подвоз продуктов и воды полностью прекращен еще с мая. Представитель объединения Humaniti Ирина-Эстер Вратарева и военный Станислав Бунятов отмечают, что ситуация в регионе приобрела признаки откровенного геноцида, поскольку выезд из города заблокирован российскими минами и беспилотниками.

Иллюстративное фото

"Россияне полностью заблокировали мирных жителей в Олешках", — сообщил автор канала "Говорят Снайпер", доброволец Станислав Бунятов, отметив жестокость методов врага.

По его данным, в городе остается до 4 тысяч мирных жителей.

"Выезд под полным запретом, – подчеркнул военный, – подвоза воды и еды нет с мая, людей морят голодом".

Ужасные детали этой пытки гражданского населения подтверждает телевизионная продюсер и представительница объединения Humaniti Ирина-Эстер Вратарева, которая занимается спасением людей из зоны оккупации. Она поблагодарила журналистов за огласку этой темы, ведь "геноцид должен быть озвучен. Только выведенный из тени на свет становится видимым".

Продюсер подчеркнула, что более 1500 граждан сейчас находятся в абсолютной изоляции без доступа к пище.

"Город заблокирован минами и контролируется российскими дронами, – рассказала Вратарева о смертельной опасности попыток эвакуации, – Выезд невозможен. Выход — 50/50. Взорвешься или нет".

Она добавила, что маломобильные лица, пожилые люди и тяжелобольные вообще лишены возможности двигаться.

Ситуация с продовольствием внутри общества стала критической.

"Вчера мне послали письмо о семье, которая съедает в день по 2-3 ложки гречки", — поделилась страшным фактом спикер Humaniti , заметив, что даже эти запасы иссякнут до конца текущего месяца.

По ее словам, заблокированные украинцы уже всерьез обсуждают возможность питаться корой и растениями. Параллельно с этим местная больница прекращает функционировать из-за нехватки медикаментов и топлива для генераторов, хотя там находятся десятки пациентов с травматическими ампутациями.

Несмотря на тяжелые условия, волонтеры в оккупации пытаются делать невозможное, и удается вырвать из ловушки чудом. Вратарева призвала к финансовой поддержке таких операций, поскольку собственные ресурсы организации на выезд из ВОТ крайне ограничены и пообещала скоординировать всех неравнодушных непосредственно с исполнителями на местах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Донецкой области украинские военные начали контрнаступление, есть первые результаты.