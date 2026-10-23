"Границ 1991 года уже не будет": какая новая стратегия Украины в войне

Есть ли у Украины реальная стратегия завершения войны и можно ли достичь ее целей? Три модели искусственного интеллекта видят общую основу украинской стратегии в истощении противника, укреплении обороны и сохранении поддержки Запада. Однако оценки возможного замораживания фронта и условий будущей победы различаются.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

ChatGPT считает, что Украине нужно не только удерживать фронт, но и усиливать ПВО, развивать собственное производство оружия, сохранять поддержку партнеров и наносить удары по военным и экономическим возможностям противника.

Достичь цели реально, но для этого необходимы стабильные поставки оружия, финансирование, эффективная мобилизационная система и управление войском. В то же время победа не обязательно будет означать скорый возврат всех территорий военным путем. Главное – сохранить государственность и способность защищаться в дальнейшем.

Grok отмечает, что стратегия уже давно не о "победе до границ 1991 года любой ценой". Стратегию описывает как сочетание обороны, истощение России ударами вглубь ее территории и защиты энергетики и населения. Среди возможных шагов он называет заморозку фронта по нынешней линии с последующим получением надежных гарантий безопасности – от НАТО, США или европейской коалиции.

Такой сценарий бот считает реалистичным при условии, что Запад не прекратит поддержку, а война станет для кремля дороже. Иначе Украину ждет длительное изнурительное противостояние.

DeepSeek называет украинскую стратегию ставкой на оборону и асимметричное истощение. Речь идет об ударах по российской энергетике и логистике, развитии собственного военно-промышленного комплекса и усилении ПВО.

В то же время бот обращает внимание на нехватку людей, зависимость от западных систем противовоздушной обороны и риск ослабления международной поддержки. Поэтому речь идет не о скорой победе, а о длительной борьбе, результат которой будет зависеть от способности Украины выстоять. Модели ИИ отмечают, что стратегия может сработать, но ее реализация зависит от ресурсов Украины и готовности Запада продолжать поддержку.

Все три чата сходятся на том, что Украине нужна сильная оборона, собственное производство оружия и стабильная поддержка партнеров. Отличие – в видении завершения войны: ChatGPT отмечает сохранение государственности, Grok допускает заморозку фронта с гарантиями безопасности, а DeepSeek акцентирует внимание на истощении противника.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие объекты хочет уничтожить Путин в Украине, несмотря на мирные переговоры.



