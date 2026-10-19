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Гордон предупредил об угрожающем сценарии для Москвы: что ждет москвичей

Журналист Гордон рассказал, что ожидает Москву и обратился к москвичам

19 октября 2026, 23:02
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Кречмаровская Наталия

На выходных работа аэропортов в Москве была парализована — из-за угрозы дронов были задержки рейсов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что "небо над Москвой будет закрытым".

Гордон предупредил об угрожающем сценарии для Москвы: что ждет москвичей

Москва. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон обратился к москвичам и рассказал, что ждет их.

"Хочу обратиться к москвичам, которые нас слышат. Московские аэропорты – Домодедово, Внуково, Жуковский и Шереметьево не будут работать на прием и отправку пассажиров. Исходя из этого, планируйте свои поездки через другие регионы", – отметил журналист.

Москвичам советует пользоваться поездами или аэропортами в других регионах, уточнил, если они там есть.

"Самолеты летать над Москвой не будут, потому что Россия развязала преступную агрессию против Украины. И пока она не уйдет с наших земель, мы будем наносить России существенные ощутимые удары по разным направлениям", — пояснил Гордон.

По его словам, Украина будет использовать разные средства, чтобы ослабить Россию и заставить россиян задуматься о том, что их власть ведет войну против Украины и чтобы эта война прекратилась.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что системные обстрелы Киева снова привлекли внимание к вопросу — когда украинская баллистика полетит на Москву. Эксперты разделились в оценках ситуации.

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что уже второй год видим только анонсы, теперь очередной, что к концу осени полетит баллистика.

Тем временем политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что украинская баллистика уже летает — туда, куда надо. По его словам, разработками занимается не только FirePoint.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jiJBevCstRk
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