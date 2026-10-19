Гордон предупредил об угрожающем сценарии для Москвы: что ждет москвичей

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Кречмаровская Наталия
На выходных работа аэропортов в Москве была парализована — из-за угрозы дронов были задержки рейсов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что "небо над Москвой будет закрытым".
Москва. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон обратился к москвичам и рассказал, что ждет их.
Москвичам советует пользоваться поездами или аэропортами в других регионах, уточнил, если они там есть.
По его словам, Украина будет использовать разные средства, чтобы ослабить Россию и заставить россиян задуматься о том, что их власть ведет войну против Украины и чтобы эта война прекратилась.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что системные обстрелы Киева снова привлекли внимание к вопросу — когда украинская баллистика полетит на Москву. Эксперты разделились в оценках ситуации.
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что уже второй год видим только анонсы, теперь очередной, что к концу осени полетит баллистика.
Тем временем политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что украинская баллистика уже летает — туда, куда надо. По его словам, разработками занимается не только FirePoint.