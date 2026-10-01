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Генштаб назвал новые потери России: какой месяц в 2026 году стал для оккупантов рекордным

В последний месяц украинские военные заявили о крупнейших с начала года потерях российских войск. За девять месяцев показатель приблизился к 327 тысячам человек

1 октября 2026, 13:06
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Кравцев Сергей

Сентябрь 2026 года стал самым тяжелым месяцем для российской армии по потерям личного состава с начала года. По данным Генерального штаба ВСУ, за 30 дней российские войска потеряли 46 230 военнослужащих. Украинская сторона называет этот показатель рекордным для 2026 года.

Генштаб назвал новые потери России: какой месяц в 2026 году стал для оккупантов рекордным

Российские войска. Фото: из открытых источников

Динамика потерь, которую приводит Генштаб, показывает постепенное увеличение показателей в течение года. В январе речь шла о 31 710 военнослужащих, в феврале – о 26 090, в марте – о 31 960. В апреле показатель составлял 32 980, в мае – 33 760, а в июне вырос до 39 290 человек.

Летом потери продолжили увеличиваться: в июле украинское командование сообщало о 42 860 российских военных, в августе – о 42 020. Таким образом, сентябрьский результат оказался выше предыдущего годового максимума.

Если сравнить январский и сентябрьский показатели, разница составляет 14 520 человек. Это означает увеличение примерно на 45,8%. Всего же, согласно украинским подсчетам, за январь-сентябрь российская армия потеряла около 326 900 военнослужащих.

В Генштабе ВСУ связывают рост потерь с интенсивностью боевых действий и эффективностью огневого поражения российских подразделений. Там также утверждают, что российское командование продолжает предпринимать попытки давления на украинские позиции, несмотря на значительные потери.

При этом приведенные цифры являются оценкой украинского Генштаба. Независимая проверка общего количества погибших и раненых в условиях продолжающейся войны затруднена, а российское командование регулярно публикует собственные оценки, которые существенно отличаются от украинских.

На этом фоне сентябрьский показатель становится еще одним индикатором высокой интенсивности боев. Рост потерь российской армии продолжается одновременно с сохранением давления на украинских направлениях.

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