"Где результаты?": эксперт задал неудобный вопрос Банковой из-за провала украинской баллистики



















Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий резко отреагировал на интервью руководства украинской оборонной компании Fire Point, занимающейся производством беспилотников и разработкой ракетных систем. Fire Point является одним из крупных украинских производителей дальнобойных дронов и работает над собственной баллистической программой.

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Голобуцкий заявил, что его больше удивил не сам факт разработки нового оружия, а тональность публичной презентации и отсутствие, по его мнению, убедительной демонстрации результатов.

Эксперт особо обратил внимание на историю совладелицы Fire Point Ирины Терех, которая до работы в оборонной сфере занималась архитектурным бизнесом. Этот факт подтверждали и материалы BBC и DW.

"Они действительно считают, что они это заслужили. Это их награда. И это, пожалуй, самое страшное, что есть с нашей властью, это то, что они считают, что они все это заслужили своим трудом, умом и так далее", — заявил Голобуцкий.

В то же время эксперт подверг сомнению корректность сравнений оборонной разработки с успешными технологическими компаниями. По его мнению, высокие ожидания общества должны быть подкреплены конкретными результатами, особенно, когда речь идет об оружии стратегического значения.

"Это не Джобс. Они не Джобс, основавший Apple, создал iPhone и так далее. Представляете себе такого Джобса, который на презентации говорит, что скоро выйдет новый iPhone, но его пока нет и неизвестно когда он будет", — сказал эксперт.

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