"Где мы были раньше?": генерал поставил жесткий ультиматум властям на фоне смертельных атак по Киеву



















Киев и область продолжают подвергаться регулярным российским атакам, а появление реактивных ударных дронов создало дополнительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны. Reuters сообщает, что реактивные БПЛА быстрее предыдущих версий "Шахедов" и усложняют их перехват, особенно вблизи Киева.

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Генерал Сергей Кривонос считает , что Украина должна комплексно готовиться к новой волне атак, а не только реагировать после ударов. По его мнению, особое внимание следует уделить готовности тыла и обеспечению жизнедеятельности столицы.

"Пассивное ожидание ничего не даст. Здесь работать нужно. Сначала давайте разберемся, что делать на политическом уровне, в тылу, а потом напрямую — что нужно делать вооруженным силам", — заявил Кривонос.

Генерал подчеркнул, что способность армии напрямую зависит от того, насколько эффективно работает тыл. Он также обратил внимание на необходимость усиливать удары по российским предприятиям, производящим ударные беспилотники, но для этого Украине необходимо достаточное количество дальнобойных средств.

Отдельно Кривонос раскритиковал запоздалую реакцию на новый тип русского оружия. Накануне Кирилл Буданов сообщил, что украинские перехватчики уже испытывают в боевых условиях, а их массовое применение может начаться в течение нескольких месяцев.

"Знали, что будут реактивные дроны лететь в массовом количестве. Где мы были раньше? Почему мы так реагируем? Нормально ли это для такого процесса? Не поздно ли?", — задал вопрос Кривонос.

В то же время, генерал заявил, что говорить о полном уничтожении Киева российскими ударами некорректно. Более важным он назвал вопрос готовности столицы к длительным перебоям с критической инфраструктурой.

"Что мы должны сделать — в первую очередь задать вопрос нашим политикам: как мы готовимся к отражению ударов и как мы готовимся к мощной зиме? Я не увидел абсолютно действий власти, которые касаются подготовки к более автономному существованию Киева", — сказал генерал.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинский бизнес в целом имеет достаточный запас прочности, чтобы выстоять дольше российской экономики, однако война уже создает риск необратимых потерь для отдельных сфер.