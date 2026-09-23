Фронт качнулся сразу на трех направлениях: где ВСУ вернули позиции, а где продвинулись россияне

Ситуация на отдельных участках фронта изменилась сразу на нескольких направлениях. Силы обороны Украины добились локальных успехов возле Купянска и Доброполья, однако российские войска смогли продвинуться на Краматорском направлении. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным мониторинга, украинские военные провели зачистку в районе села Торецкое Шаховской громады Покровского района Донецкой области. Этот участок остается одним из направлений, где продолжаются боевые действия.

Одновременно Силы обороны восстановили контроль над территорией возле села Западное Дворичанской громады Купянского района Харьковской области. В DeepState отмечают, что операцию на этом участке проводили подразделения 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия".

По информации аналитиков, украинским военным удалось не только вернуть контроль над Западным, но и зачистить расположенные южнее лесополосы. Кроме того, основные силы российских войск были отброшены восточнее.

Однако ситуация остается динамичной и имеет противоположные изменения на других участках. DeepState сообщает, что российские войска заняли Марково, расположенное в пределах Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области.

Кроме того, российские подразделения продвинулись в районе Федоровки – населенного пункта, расположенного неподалеку от Марково.

Таким образом, данные DeepState указывают на разнонаправленную динамику: украинские силы восстановили позиции на Купянском направлении и провели зачистку возле Торецкого, тогда как российские войска зафиксировали продвижение на Краматорском участке.

При этом данные мониторинговых проектов отражают ситуацию на момент публикации и могут меняться с развитием боевых действий.

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