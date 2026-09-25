Франция усилила украинские Mirage 2000: какое важное оружие получил Киев

Франция передала Украине новую партию вооружения для истребителей Mirage 2000. В поставку вошли ракеты класса "воздух-воздух" MICA и 30-мм боеприпасы для авиационных пушек. Об этом сообщило Министерство вооруженных сил и по делам ветеранов Франции.

Mirage 2000. Фото: из открытых источников

Украинские Mirage 2000 оснащены двумя встроенными 30-мм автоматическими пушками DEFA 554. Они используют боеприпасы калибра 30×113 мм, причем оружие способно работать в двух режимах скорострельности – до 1200 или 1800 выстрелов в минуту.

Отдельное значение имеют ракеты MICA производства европейской компании MBDA. Это многоцелевая управляемая ракета, предназначенная для поражения воздушных целей как в ближнем бою, так и на значительном удалении.

MICA существует в двух основных вариантах. MICA RF оснащается активной радиолокационной головкой самонаведения, а MICA IR использует инфракрасную систему наведения.

Масса ракеты составляет около 112 килограммов. В зависимости от условий применения она способна развивать скорость до 4,9 Маха, а заявленная дальность поражения целей достигает примерно 60-80 километров.

Дополнительное вооружение расширяет возможности украинских Mirage 2000 при выполнении задач против российских воздушных целей. В частности, авиационные пушки и ракеты ближнего радиуса действия могут применяться для борьбы с крылатыми ракетами и ударными беспилотниками типа "Герань".

Такой подход позволяет рациональнее расходовать украинский арсенал. Для относительно простых воздушных целей может использоваться пушечное вооружение или менее дорогие боеприпасы, тогда как более дорогостоящие дальнобойные ракеты сохраняются для сложных и приоритетных целей.

Поставка французского вооружения становится очередным этапом усиления украинской тактической авиации. Mirage 2000 уже используются Воздушными силами Украины, а дополнительный запас ракет и боеприпасов должен расширить возможности этих самолетов в противовоздушной обороне.

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