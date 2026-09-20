Премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова выступил с критикой западной политики по войне России против Украины. Он заявил, что более четырех лет Запад якобы "подливал масло в огонь" и теперь часть политиков вроде бы стремится спровоцировать прямое противостояние НАТО с Россией.

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Фицо опубликовал в своих соцсетях видеообращение, где заявил, что западные государства якобы пытаются продолжать войну даже в случае неудачи Украины на поле боя. Фицо утверждает, что в этом случае некоторые политики могут перейти к попыткам прямой конфронтации России и НАТО.

"Неудача стратегии уничтожения России из-за войны в Украине заставляет многих западных политиков сделать вывод, что если это не удастся с помощью украинской армии и ее полной поддержки, то нужно сделать все, чтобы спровоцировать конфликт между НАТО и Россией", — сказал Фицо.

Хотя словацкий лидер признал, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, он заявил, что Кремль якобы невозможно победить в обычной войне без применения ядерного оружия.

Отдельно словацкий премьер заявил, что его страна не будет участвовать в возможном прямом конфликте с Россией. Фицо пообещал, что при его управлении словацких военных не будут отправлять за пределы страны для участия в войне против России или другого государства.

Фицо также привел утверждение о якобы 27 тысячах погибших украинских военных ежемесячно. По его словам, эту цифру раньше называл премьер-министр Польши Дональд Туск. В то же время Фицо признал, что не может проверить эти данные и предположил, что преувеличение потерь может использоваться для обоснования дальнейшей военной и финансовой помощи Украине.