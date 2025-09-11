Европе придется пойти на крайности из-за дронов Путина: на Западе раскрыли страшную угрозу

В ночь на 10 сентября Россия совершила массированную атаку на Украину, выпустив более 400 дронов-камикадзе "Шахед", часть из которых пересекла воздушное пространство Польши. Один из беспилотников даже попал в жилой дом в селе Вырики во Влодавском уезде. Как отмечает Forbes, подобные инциденты, вероятнее всего, станут регулярными, а следовательно, будущие конфликты будут сопровождаться еще более интенсивными волнами атак БпЛА.

Атака дронами. Фото: 24 Канал

Эта тенденция вызвала оживленное обсуждение на выставке оборонной промышленности DSEI в Лондоне, где одним из центральных вопросов стала эффективность защиты европейских государств от беспилотных угроз. На мероприятии представили новые противодроновые технологии, включая специализированные пушки и системы обнаружения.

В то же время генеральный директор немецкого оборонного гиганта Rheinmetall, Армин Паппергер, заявил, что ожидает от правительства Германии заказа на миллиарды евро на сотни зенитных установок Skyranger. Однако самая высокая стоимость таких систем, как отмечают эксперты, тормозит оперативное перевооружение стран Европы средствами борьбы с дронами.

На фоне этого Forbes обращает внимание на контраст: Украина успешно применяет более дешевые средства противодействия, которые в сотни раз доступнее сложных систем, вроде Patriot. Это еще раз демонстрирует, что у Европы есть серьезные проблемы с быстрой адаптацией к новым типам угроз.

Доктор Джек Уотлинг, аналитик по британскому RUSI, указывает на общую переоценку европейского вооружения. Проблема заключается не только в высокой цене, но и структурной неготовности массовых атак небольших беспилотников.

"Современные системы ПВО, в частности Patriot, прекрасно подходят для уничтожения самолетов или крылатых ракет. Но они стоят слишком дорого и поставляются в мизерных объемах. Например, США ежегодно производят лишь 650 ракет PAC-3, тогда как РФ может запустить больше дронов всего за одну ночь", — отмечается в материале.

Это объясняет рост интереса к зенитной артиллерии, которая хоть и менее современна, однако имеет высокую плотность огня и значительно более низкую стоимость боеприпасов. В условиях массированных атак именно такие системы могут стать ключевыми для отражения дроновых угроз.

Инцидент с российскими дронами, которые 10 сентября массово залетели в воздушное пространство Польши, означает новый этап эскалации войны уже не только с Украиной, но и с Европой в целом.