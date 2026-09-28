Европа полностью уничтожит производство дронов в Украине: эксперт шокировал заявлением о новой измене

Европейское финансирование закупок украинского вооружения может создать серьезные трудности для отечественного производства беспилотников. Речь идет о требовании, согласно которому доля китайских компонентов в себестоимости продукции не должна превышать 35%. На потенциальные последствия такого подхода обратил внимание директор по развитию оборонного предприятия и офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

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По его мнению, технологически Украина способна перейти на использование исключительно европейских комплектующих. Однако это решение существенно повлияет на конечную цену дронов, скорость их производства и возможность быстро наращивать объемы.

Храпчинский пояснил, что замена отдельных китайских компонентов на европейские аналоги может сделать производство дороже. К примеру, европейская силовая установка может стоить в 5–8 раз больше, а срок ожидания поставки способен растянуться на несколько месяцев.

В то же время, по его словам, даже такая "европейская" продукция не будет полностью независима от Китая. Значительная часть сырья и отдельных компонентов, включая неодимовые магниты для электродвигателей, все равно происходит из КНР.

Подобная ситуация наблюдается и с оптикой и тепловизионными системами. Использование западных военных матриц вместо более дешевых азиатских решений может увеличить стоимость соответствующих узлов в 5–7 раз. Дополнительной проблемой становятся длительные процедуры экспортного контроля.

Еще сложнее ситуация со средствами радиоэлектронной борьбы. Переход на западные компоненты, по оценке эксперта, способен увеличить себестоимость высокочастотной части изделия почти в десять раз, что фактически ставит под вопрос массовое производство доступных систем РЭС.

"Полная европеизация комплектующих поднимает себестоимость готового изделия как минимум в три-четыре раза, а главное — резко сокращает темпы производства", — подчеркнул Храпчинский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что интенсивность российских атак по Украине с применением ударных беспилотников в ближайшее время может измениться. На это обратили внимание специалисты мониторингового канала "Радар". По их мнению, одним из факторов, которые могут повлиять на характер применения дронов, станут погодные условия.