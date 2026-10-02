Европа панически боится быстрого прекращения войны в Украине: политолог предупредил о страшной "измене"

У европейских партнеров Украины есть собственная стратегия в отношении российско-украинской войны, которая не полностью совпадает с украинскими интересами. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, комментируя уровень военной и финансовой поддержки Украины.

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По его словам, Европа заинтересована в том, чтобы Россия оставалась вовлечена в войну против Украины и не могла быстро переключить ресурсы на другие направления. В то же время, европейские страны стремятся выиграть время для собственной подготовки к потенциальным угрозам.

"Я не считаю там европейцев полными невеждами. Они очень четко выполняют свою стратегию, но их стратегия не совпадает с нашей на 100%", — подчеркнул Клочок.

Политолог отметил, что общий интерес Украины и Европы состоит в недопущении победы России. В то же время, Киев заинтересован в скорейшем прекращении войны, тогда как европейские государства, по его мнению, могут быть заинтересованы в том, чтобы Москва оставалась ослабленной длительным противостоянием.

"Интерес в том, чтобы Россия застряла в Украине как можно дольше. И это так и есть", — заявил эксперт.

Клочок также обратил внимание на проблемы с темпами передачи Украине вооружения. Он привел в пример ситуацию с техническим обслуживанием украинских F-16 и предыдущие дискуссии вокруг передачи западной бронетехники.

По его словам, такая ситуация демонстрирует, что европейские страны не всегда готовы действовать с той скоростью, в которой нуждается Украина.

"Европа будет торопиться не слишком быстро. Им сейчас скорости в этом процессе не нужны, потому что им нужно отсрочить угрозы для себя, подготовиться лучше", — сказал Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал, что переговорный процесс между США и Россией не гарантирует скорейшего завершения войны в Украине, поскольку Москва не демонстрирует готовности отказаться от своих стратегических целей. Такую оценку высказал политический обозреватель Виталий Портников.