Европа окончательно отворачивается от лжи Зеленского: раскрыт наиболее опасный сигнал для Украины

Европейские партнеры продолжат поддерживать Украину финансово, военно и дипломатично, однако Киеву придется выполнять взятые на себя обязательства. Об этом заявил политолог Олег Саакян, комментируя результаты работы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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По словам Саакяна, он общался с представителями разных политических групп ПАСЕ и услышал от них четкий сигнал: поддержка Украины со стороны европейских партнеров будет сохраняться. Речь идет о финансовой помощи, поставках оружия, дипломатической поддержке и политической адвокации.

В то же время, политолог обратил внимание на важную деталь. По его словам, европейские политики не отождествляют поддержку Украины с поддержкой конкретно Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем не Зеленского, а Украину", — именно такую позицию, по словам Саакяна, он неоднократно слышал от европейских политиков.

По мнению эксперта, есть по меньшей мере три причины, по которым Европа не заинтересована в падении Украины. Первая – репутационная. Политики, годами поддерживавшие украинское государство, понимают, что его поражение будет иметь для них серьезные политические последствия.

Вторая причина – потенциальная новая волна беженцев. Саакян отметил, что европейские государства уже отдают себе отчет в сложности интеграции большого количества людей — от жилья и финансирования до медицины, образования и языковой адаптации.

Третьим фактором он назвал потенциальные последствия для самой России в случае завершения войны на ее условиях. По мнению политолога, возвращение большого количества российских военных после войны может создать серьезные внутренние проблемы для РФ.

Однако подчеркнул Саакян, европейская поддержка не означает, что Брюссель готов закрывать глаза на проблемы в Украине.

"В ЕС никто не готов закрывать глаза на коррупцию в окружении президента, молчать о саботаже в выполнении реформ", — отметил он.

По его словам, европейские партнеры увязывают финансовую помощь с выполнением Украиной собственных обязательств. Если Киев берет на себя определенные обещания, то их придется выполнять.

Саакян предупредил, что саботаж реформ может иметь практические последствия — в частности, привести к паузам в финансировании. В то же время он подчеркнул, что европейцы готовы помогать Украине, но ожидают от украинской власти выполнения договоренностей.

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