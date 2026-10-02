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Европа цинично подставила Украину на фоне атак Путина: Зеленский ошеломил претензией

На фоне появления в России новых реактивных дронов Киев хочет перенести часть ремонтных работ в Украину, чтобы поскорее возвращать истребители в строй

2 октября 2026, 13:20
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Клименко Елена

Украина может использовать только примерно половину истребителей F-16, поскольку значительная часть авиапарка длительное время находится в Европе на ремонте и техническом обслуживании. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

Европа цинично подставила Украину на фоне атак Путина: Зеленский ошеломил претензией

Фото: из открытых источников

Проблема особенно актуальна на фоне появления в России новых реактивных беспилотников, противодействие которым требует быстрого перехвата. По данным FT, возвращение отдельных украинских истребителей по ремонту затягивается, из-за чего Киев теряет время, когда самолеты нужны для защиты воздушного пространства.

Украина рассчитывает договориться с западными партнерами о перенесении части технического обслуживания непосредственно на украинскую территорию. Это, по замыслу Киева, позволило бы сократить время ремонта и быстрее возвращать F-16 для выполнения боевых задач.

В то же время, Зеленский дал понять, что нынешней помощи партнеров недостаточно. Отвечая на вопрос о том, делают ли союзники все возможное для поддержки Украины, президент ответил: "Недостаточно, конечно, недостаточно".  

Отдельным вызовом остаются русские реактивные дроны. По словам Зеленского, украинские Силы обороны сейчас уничтожают около 57% таких беспилотников, в то время как показатель перехвата обычных дронов составляет примерно 85–90%.  

Украина параллельно ускорила разработку собственных скоростных дронов-перехватчиков. В настоящее время испытываются пять моделей. Зеленский сообщил, что до конца октября Украина планирует произвести около 400 единиц одной из них. Остальные разработки пока проходят испытания.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что рост стоимости дизельного топлива в США и Европе нельзя однозначно связывать с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре.



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