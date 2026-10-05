Переговорный процесс между Украиной и Россией остается одним из ключевых дипломатических направлений, однако сам факт возобновления контактов еще не гарантирует реальное движение в мир. На мой взгляд, главный риск состоит в том, что Кремль может использовать переговоры не столько для поиска компромисса, сколько для продвижения собственных условий завершения войны. Не превратит ли Москва дипломатическую площадку в очередной инструмент давления на Украину? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini уверен, что Россия уже неоднократно показывала, что может использовать переговоры не только для поиска пути к завершению войны, но и для продвижения своих политических интересов. Поэтому не исключено, что Москва попытается выдвинуть Киеву условия, которые украинские власти и ее партнеры не смогут принять. Речь идет, в частности, о попытках закрепить нынешнюю ситуацию на фронте, добиться политических гарантий будущего Украины или ограничить ее военное сотрудничество с западными государствами.

В то же время, чрезмерные требования Кремля могут только затормозить переговорный процесс. Для Украины принципиальным вопросом остается не только прекращение боевых действий, но создание реальных гарантий, которые не позволят России возобновить агрессию в будущем. При этом и Москва имеет свои ограничения: война требует значительных ресурсов, а международное давление на РФ остается. Поэтому Кремль может быть заинтересован хотя бы в демонстрации готовности к диалогу. Если же стороны не смогут выйти за пределы взаимно неприемлемых требований, переговоры рискуют превратиться в обмен политическими заявлениями.

Чат-бот Copilot считает, что ключевым инструментом срыва диалога станет выдвижение заведомо неприемлемых ультиматумов. Во-первых, Россия будет настаивать на де-юре признании аннексии не только уже оккупированных территорий, но и всех четырех областей в их административных границах, включая подконтрольные Украине города. Во-вторых, Кремль вернулся к тезисам о "демилитаризации" и "нескольких сокращениях" Вооруженных Сил Украины, что фактически означает лишение страны способности защищаться в случае повторного нападения.

Отдельным пунктом Москва потребует отказа Украины от членства в НАТО и зафиксированного в Конституции нейтрального статуса без предоставления действенных гарантий безопасности от Запада. Дополнительно, Кремль будет продвигать требования по снятию международных санкций и прекращению судебных преследований российских военных преступников. Расчет Путина прост: выдвинуть капитуляционные условия, дождаться естественного отказа Украины, а затем обвинить Киев в нежелании договариваться и разворачивать новую волну эскалации на фронте.

Чат-бот ChatGPT утверждает, что если переговоры между Украиной и Россией снова активизируются, ожидать от Москвы скорой готовности к компромиссу, по моему мнению, не стоит. Кремль может попытаться максимально повысить цену потенциальной договоренности для Киева, в частности из-за территориальных вопросов, требований украинского военного потенциала, внешнеполитического курса и будущих гарантий безопасности.

В то же время, Москва может связывать дипломатический процесс с ситуацией на фронте, используя военное давление как дополнительный аргумент в переговорах. Однако очень жесткие требования способны заблокировать саму возможность договоренности. Киев вряд ли согласится на формат, который не гарантирует долгосрочную безопасность и будет создавать риск нового витка войны. Поэтому переговоры могут превратиться в сложный торг, где Россия будет стремиться получить максимум уступок, а Украина сохранить возможности для защиты. В значительной степени результат будет зависеть от позиции США и европейских партнеров.

Таким образом, все три модели ИИ уверены, что главный риск заключается не просто в срыве переговоров. Гораздо более опасно, если Кремль использует дипломатический процесс для истощения Украины, параллельно продолжая военное давление. Тогда переговоры превратятся в еще один фронт войны. Поэтому в ближайшее время следует следить не только за заявлениями Москвы о "мире", но и за конкретными требованиями Кремля. Именно они покажут, действительно ли Россия ищет компромисс, или переговоры нужны Путину для получения новых уступок от Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Украине постепенно формируется электоральный запрос на политические силы, которые будут выступать за скорейшее завершение войны и компромиссы с Россией.