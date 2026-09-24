Этот сигнал Киева Трампу кардинально изменил риторику Вашингтона: эксперт ошеломил громким сценарием

Украина изменила подход к переговорам с международными партнерами, включая США. Киев больше не демонстрирует готовность встречаться в любых условиях, а пытается привязывать дипломатические контакты к конкретному результату. Об этом заявил политолог Олег Саакян.

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По его словам, показательна позиция президента Украины Владимира Зеленского относительно возможной встречи с Дональдом Трампом на полях Генеральной ассамблеи ООН. Украинская сторона дала понять, что готова к контакту, но ожидает конкретных предложений американского президента.

"Украина поменяла подход. И теперь мы не кричим, что мы готовы встречаться: “Встретитесь с нами. Мы куда угодно, когда угодно и как угодно". Наоборот, мы переходим к более сдержанной позиции. Если Трамп что-то интересное положит на стол, то мы подумаем и, возможно, приедем. А удары по Москве вообще показали, что мы можем поднимать ставки. Нет перемирия — нет встречи. О чем вы говорите?" – отметил Саакян.

Политолог обратил внимание, что после этого поменялся и сигнал из Вашингтона. По его словам, сначала там не подтверждали окончательное решение о встрече Трампа с Зеленским, однако впоследствии готовность к такому контакту была подтверждена.

Таким образом, по мнению эксперта, дипломатия все больше превращается в торг конкретными предложениями, а не в проведение встреч ради самого факта переговоров.

Саакян также прокомментировал перспективы Украины по завершении войны. По его мнению, наибольшим спросом будут пользоваться специалисты, связанные с восстановлением страны, инфраструктурой и современным производством.

"После войны в Украине будут очень перспективными все, что связано с инженерией, строительством и производством. Также — экономика и право на границе украинского и европейского законодательства. Отдельно я бы выделил агросектор: это уже давно не просто работа с лопатой, а высокотехнологичное производство, где нужны операторы техники, агрономы и другие квалифицированные специалисты. Знание иностранных языков — знания иностранных языков.

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