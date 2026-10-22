Этот подарок Трампа Путину затянет войну в Украине на годы: политолог ошеломил тревожным прогнозом

Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это еще не означает приближение мира. Кремль, вероятно, пытается продемонстрировать Дональду Трампу якобы дипломатический прогресс, не отказываясь от продолжения боевых действий. Такой сценарий может затянуть войну еще долгое время. Такую оценку высказал политолог Петр Олещук.

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, предложение Москвы возобновить контакты в первой половине ноября может стать попыткой удовлетворить стремление американского президента показать результаты переговорного процесса. В то же время сам факт новой встречи не будет свидетельствовать о готовности Кремля изменять свою позицию по завершению войны.

"Это – своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенное продвижение в процессе урегулирования, я подарю тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегох и половцах", — отметил Олещук.

Политолог также подверг критике расчет Вашингтона на то, что уступки России будут побуждать Владимира Путина прекратить войну. По его мнению, Кремль может воспринимать такие шаги как сигнал, что давление на партнеров Украины приносит результат, а значит нет необходимости отказываться от собственных военных целей.

"Администрация Трампа почему-то убеждена, что Путин умиляется, если США пойдут на уступки. Но с Россией это не работает: для Путина огромное количество уступок – мотивация не завершать эту войну", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия и США могут усилить давление на Украину, чтобы добиться договоренностей о прекращении боевых действий на условиях, которые устроят Кремль.