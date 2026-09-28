Россия продолжает войну, несмотря на санкции, потери и рост расходов. Кремлевский диктатор Владимир Путин до сих пор демонстрирует готовность поддерживать военную кампанию, однако запас прочности Кремля не безграничен. Если одновременно усугубятся проблемы с нефтяными доходами, бюджетом, экспортом и топливной инфраструктурой, Москва может оказаться перед более сложным выбором. Способен ли именно экономический удар вынудить Путина пересмотреть планы? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

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Чат-бот Grok утверждает, что самым серьезным вызовом для Кремля может стать не одиночный масштабный удар, а одновременное сочетание нескольких факторов. В частности, речь идет о серии результативных дальнобойных атак Украины по российским НПЗ, топливной инфраструктуре и логистическим объектам, способным существенно усложнить экспорт нефти. Параллельно США могут ужесточить вторичные санкции против "теневого флота" и государств и компаний, продолжающих покупать российскую нефть. ограничениями для наружной торговли.

Сочетание экономического давления и повреждение топливной инфраструктуры может вынудить русское управление по-новому оценивать цену войны. Пока бюджет получает значительные нефтяные поступления, у Кремля есть больше возможностей компенсировать военные расходы. Но резкое падение денежных потоков вместе с перебоями в работе НПЗ, хранилищ и логистики создаст дополнительные риски экономической стабильности.

Чат-бот Gemini убежден, что самым большим вызовом для Владимира Путина может стать не отдельный санкционный пакет или неудача на поле боя, а существенное изменение международного расписания. Если западные государства сохранят единство, усилят военную и финансовую помощь Украине и в то же время будут жестче давить на Москву, Кремль может оказаться перед необходимостью пересматривать свои нынешние расчеты. Дополнительным фактором станет возможное ослабление российской дипломатической поддержки со стороны отдельных партнеров.

В то же время все более важным риском для Кремля остается экономика. Высокие военные расходы усугубляют нагрузку на бюджет, а дальнейшее сокращение доходов и ухудшение уровня жизни населения могут создать для власти новые проблемы. Если граждане России начнут ощущать последствия войны не только из-за новостей, а из-за цен, дефицита и снижения благосостояния, пропагандистских аргументов может оказаться недостаточно.

На чат-боту ChatGPT Россия может продолжать войну до тех пор, пока не способна обеспечивать нынешний уровень военных расходов. Поэтому одним из главных рисков для Кремля может стать одновременное сокращение нефтяных доходов и удорожание самой войны. Уже сейчас бюджет РФ находится под значительным давлением: Москва вынуждена наращивать заимствования и направлять все больше на оборонные нужды. Дополнительно ситуацию могут осложнить изменения на нефтяном рынке, в частности, сокращение закупок российской нефти отдельными крупными импортерами.

Еще одним фактором есть удары по российской топливной инфраструктуре. Повреждение нефтеперерабатывающих предприятий способно создавать перебои, уменьшать возможности переработки и увеличивать нагрузку на внутренний рынок. Наиболее ощутимым для Кремля может стать сочетание нескольких проблем одновременно: меньшие доходы от экспорта, более высокие расходы на войну и трудности в топливном секторе.

Таким образом, все три версии ИИ убеждены, что наиболее важным событием для Кремля может стать не отдельный удар или дипломатический скандал, а накопление экономических проблем, когда военные расходы начнут все сильнее конкурировать с возможностями бюджета. В это время перед российским руководством острее встанет вопрос: продолжать войну в нынешнем формате или пересматривать свои расчеты.

Портал "Комментарии" уже писал , что Китай может быть заинтересован в том, чтобы подтолкнуть Россию к энергетическому перемирию, ведь для Пекина важны остаются стабильные и дешевые поставки нефти.