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"Этому очень скоро придет конец": Трамп снова ошеломил заявлением о войне в Украине

Трамп заявил о напряженных личных отношениях между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным

17 сентября 2026, 10:35
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп снова высказался о перспективах завершения войны России против Украины. Американский лидер заявил, что ожидает прекращения боевых действий "очень скоро", однако не уточнил ни возможные сроки, ни условия, при которых может быть достигнута договоренность.

"Этому очень скоро придет конец": Трамп снова ошеломил заявлением о войне в Украине

Фото: из открытых источников

Об этом Трамп сказал во время выступления перед поклонниками в Северной Каролине. Говоря о своих усилиях по урегулированию международных конфликтов, президент США назвал российско-украинскую войну самой сложной для завершения.

Одной из причин трудностей в переговорном процессе Трамп снова назвал крайне напряженные отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Ранее американский президент уже не раз объяснял проблемы в урегулировании войны именно личным конфликтом между ними.

Во время выступления Трамп также связал войну с повышением мировых цен на дизельное топливо. По его словам, ситуация в скором времени должна измениться.

"Именно эта война поднимает цены на дизельное топливо, но все это очень скоро закончится", — заявил президент США.

При этом глава Белого дома не объяснил, на чем основан его прогноз относительно близкого завершения войны. Он также не сообщил о новых договоренностях между Киевом и Москвой, которые могли бы свидетельствовать о приближении полноценного прекращения боевых действий.

Портал "Комментарии" уже писал, что Польша готовится передать Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти боеприпасы для истребителей F-16. Часть вооружения украинские военные могут использовать для борьбы с российскими беспилотниками.



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