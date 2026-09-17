"Этому очень скоро придет конец": Трамп снова ошеломил заявлением о войне в Украине

Президент США Дональд Трамп снова высказался о перспективах завершения войны России против Украины. Американский лидер заявил, что ожидает прекращения боевых действий "очень скоро", однако не уточнил ни возможные сроки, ни условия, при которых может быть достигнута договоренность.

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Об этом Трамп сказал во время выступления перед поклонниками в Северной Каролине. Говоря о своих усилиях по урегулированию международных конфликтов, президент США назвал российско-украинскую войну самой сложной для завершения.

Одной из причин трудностей в переговорном процессе Трамп снова назвал крайне напряженные отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Ранее американский президент уже не раз объяснял проблемы в урегулировании войны именно личным конфликтом между ними.

Во время выступления Трамп также связал войну с повышением мировых цен на дизельное топливо. По его словам, ситуация в скором времени должна измениться.

"Именно эта война поднимает цены на дизельное топливо, но все это очень скоро закончится", — заявил президент США.

При этом глава Белого дома не объяснил, на чем основан его прогноз относительно близкого завершения войны. Он также не сообщил о новых договоренностях между Киевом и Москвой, которые могли бы свидетельствовать о приближении полноценного прекращения боевых действий.

Портал "Комментарии" уже писал, что Польша готовится передать Украине очередной пакет военной помощи, в который должны войти боеприпасы для истребителей F-16. Часть вооружения украинские военные могут использовать для борьбы с российскими беспилотниками.