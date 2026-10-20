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"Это выходит за пределы споров": Украину предупредили о новом жестком ударе Трампа

Бывший глава МИД Украины считает, что Европе нужно усиливать собственную обороноспособность, а не ждать смены курса Вашингтона.

20 октября 2026, 10:25
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Клименко Елена








Политика президента США Дональда Трампа по отношению к России создает дополнительные угрозы для Украины и европейской безопасности. Вашингтон, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, пытается наладить взаимодействие с Москвой, в то же время не всегда учитывая интересы Киева и его европейских союзников.

"Это выходит за пределы споров": Украину предупредили о новом жестком ударе Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Оценивая действия американской администрации, дипломат подчеркнул, что проблему нельзя сводить исключительно к личным противоречиям между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. По его убеждению, речь идет о более широком политическом курсе Вашингтона, который может иметь серьезные последствия для Украины.

"Я бы говорил об измене Трампа Украины", — заявил Огрызко, характеризуя подход американского президента к украинскому вопросу.

По мнению дипломата, европейским государствам не следует рассчитывать, что личные встречи с Трампом или попытки убедить его дипломатическими методами обязательно приведут к смене американской позиции. Европа должна самостоятельно усиливать свою обороноспособность и готова отвечать за безопасность континента.

Огрызко обратил внимание на зависимость европейских стран от американских технологий и военных возможностей. В частности важными направлениями он считает спутниковую связь, противоракетную оборону и развитие собственного производства вооружений. Без этого Европа рискует оказаться в ситуации, когда ее безопасность будет в значительной степени зависеть от политических решений в США.

"Европа должна взять на себя ответственность за собственную безопасность", — такой ключевой тезис следует из оценки дипломатом нынешней ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может наносить комбинированные удары по Украине с интервалом в трое-четыре суток. В то же время, более типичным темпом для российской армии могут быть атаки примерно раз в неделю. Об этом военный эксперт Олег Жданов заявил в комментарии ТСН.ua.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=awkhD65iHoY
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