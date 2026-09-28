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Это тотальный провал власти перед народом: эксперт сделал жесткое заявление об украинской баллистике

Голобуцкий считает, что вокруг украинской баллистической программы возникает все больше публичных вопросов, требующих ответов

28 сентября 2026, 13:10
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Клименко Елена








Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий резко отреагировал на интервью руководства украинской оборонной компании Fire Point, занимающейся производством беспилотников и разработкой ракетных систем. Fire Point является одним из крупных украинских производителей дальнобойных дронов и работает над собственной баллистической программой.

Это тотальный провал власти перед народом: эксперт сделал жесткое заявление об украинской баллистике

Фото: из открытых источников

Голобуцкий заявил, что его больше удивил не сам факт разработки нового оружия, а тональность публичной презентации и отсутствие, по его мнению, убедительной демонстрации результатов.

Эксперт особо обратил внимание на историю совладелицы Fire Point Ирины Терех, которая до работы в оборонной сфере занималась архитектурным бизнесом. Этот факт подтверждали и материалы BBC и DW.

"Они действительно считают, что они этого заслужили. Это их заслуга. И это, пожалуй, самое страшное, что есть с нашей властью, это то, что они считают, что они это все заслужили своим трудом, умом и так далее", — заявил Голобуцкий.

В то же время эксперт подверг сомнению корректность сравнений оборонной разработки с успешными технологическими компаниями. По его мнению, высокие ожидания общества должны быть подкреплены конкретными результатами, особенно, когда речь идет об оружии стратегического значения.  

"Это не Джобс. Они не Джобс, основавший Apple, создал iPhone и так далее. Представляете себе такого Джобса, который на презентации говорит, что скоро выйдет новый iPhone, но его пока нет и неизвестно, когда он будет", — сказал эксперт.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eF5WfdH10Bg
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