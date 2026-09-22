Это станет шоком для Украины: чем на самом деле закончится война по плану Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил 22 сентября на Генассамблее ООН и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Искусственный интеллект проанализировал заявления лидера США и описал возможный сценарий завершения войны, который Трамп готовит Украине.

Дональд Трамп. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Gemini считает, что Трамп ориентируется на быстрое разрешение конфликта через давление на обе стороны. По мнению модели ИИ, его сценарий предполагает прекращение боевых действий по линии фронта и переход к переговорам.

Отдельно Gemini обращает внимание на локальные перемирия, в частности, в энергетической сфере. При этом основная часть финансовой поддержки Украины, по этой оценке, может все больше переходить в Европу.

В этом подходе Gemini видит для Украины риск: Киеву могут предложить уступки в обмен на гарантии безопасности и американские инвестиции. То есть речь идет скорее о скорой паузе и соглашении, чем о восстановлении справедливости.

Чат-бот Grok также исходит из того, что Трамп хочет окончить войну максимально быстро. Обращает внимание на призывы лидера США "остановить убийства" и завершить войну.

По версии Grok, первым шагом может стать обоюдное энергетическое перемирие, после чего стороны могут перейти к замораживанию линии фронта. При этом предусмотрены гарантии безопасности для Украины.

Grok отмечает, что Трамп может использовать экономическое давление против покупателей российской нефти, одновременно добиваясь компромисса от Киева. В результате, Украина может получить паузу в обстрелах и время для усиления ПВО, но рискует остаться с оккупированными территориями без четких гарантий.

Чат-бот DeepSeek обрисовывает более твердый вариант. По его мнению, Трамп стремится не столько к справедливому миру, сколько к быстрому соглашению.

В своей оценке DeepSeek обращает внимание на требование прекратить удары по российским НПЗ, увязывая это с ценами на дизельное топливо в США. Отдельно чат-бот ссылается на данные Financial Times, согласно которым гарантии безопасности для Киева могут связываться с передачей России всего Донбасса.

Именно поэтому DeepSeek предполагает, что Трамп готовит сценарий корейского варианта: замораживание фронта, признание потери территорий и отказ Украины от вступления в НАТО. В то же время сам чат-бот называет такое развитие событий наиболее вероятным.

Все три чата сходятся в одном: Трамп делает ставку на быстрое прекращение боевых действий, переговоры и компромисс, а не на полную военную победу Украины.

В то же время, разница существенная. Gemini говорит преимущественно о замораживании фронта и риске уступок, Grok — о перемирии, гарантиях безопасности и экономическом давлении на Россию, а DeepSeek допускает более жесткий сценарий с территориальными уступками и отказом от НАТО.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по версии ИИ, Трамп потребует от Зеленского.



