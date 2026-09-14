Это стало страшной поворотной точкой: Зеленского жестко раскритиковали за ошибку с Путиным

Встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года стала одной из самых больших политических ошибок украинского президента. В то же время Украине в тот период стоило уделять гораздо больше внимания подготовке к возможной большой войне. Такое мнение в программе "Черный ящик" на Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

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По его словам, он не понимает, почему Зеленский и дальше придает столь большое значение возможности лично поговорить с российским лидером, ведь опыт подобных переговоров президент уже получил.

"Я вообще не понимаю, почему у Зеленского это такая идея фикс, что когда он встретится с Путиным, он там что-нибудь порешает. Ну у него есть уже опыт 2019 года", — заявил Портников.

Журналист убежден, что самая подготовка встречи лидеров в нормандском формате была серьезной политической ошибкой. По его мнению, переговоры дали Путину возможность лично оценить Зеленского и сделать свои выводы относительно дальнейших отношений с Украиной.

Портников предполагает, что в Париж российский лидер мог рассчитывать на значительные уступки со стороны нового президента и воспринимать его как политика, с которым Кремлю будет легко договориться.

Однако встреча продемонстрировала другое.

"Путин убедился в том, что Зеленский, которого он до того момента воспринимал как кандидата реванша, как такого нового Януковича, на самом деле не Янукович и не собирается перед ним капитулировать", — пояснил журналист.

В то же время, по оценке Портникова, Путин мог воспринять Зеленского как политически слабого оппонента, не соглашающегося при этом выполнять требования Москвы. Само сочетание этих факторов, по мнению журналиста, могло повлиять на дальнейшие расчеты Кремля по Украине.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что, несмотря на активизацию дипломатических контактов и заявления о возможных переговорах уже осенью, скорого завершения войны ожидать не стоит. Владимир Путин может затягивать время, по меньшей мере, до весны, наблюдая за ситуацией в Украине и позицией ее партнеров. Такое мнение высказал политический обозреватель Борислав Береза.