После завершения гуманитарной миссии в Олешках есть риск нового обострения в Херсонской области. В то же время масштабный штурм Херсона через Днепр не выглядит вероятным сценарием. Искусственный интеллект проанализировал, какие угрозы наиболее реальны после 1 ноября.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Gemini считает, что российские войска могут использовать гуманитарную паузу для решения тактических и логистических задач. Среди возможных действий оккупантов чат-бот называет перегруппировку, подвоз боеприпасов и приближение подразделений БПЛА к Днепру.

После завершения миссии Россия, по оценке Gemini, может усилить артиллерийские и дроновые атаки на Херсон, пытаясь сделать правобережье непригодным для жизни. Также не исключены локальные попытки высадки на острова в дельте Днепра для улучшения наблюдательных и огневых позиций.

В то же время полномасштабное форсирование Днепра чат-бот считает маловероятным из-за сложности такой операции и риска больших потерь.

Grok также предполагает, что в режиме тишины россияне могли подтягивать технику, ротировать личный состав и приближать дроны и артиллерию к Днепру.

После 1 ноября чат-бот рекомендует ожидать не масштабного пришествия, а усиления военного давления. Среди возможных сценариев – штурмы островов, высадка небольших групп и диверсионные действия в направлении Херсона или даже Никополя.

Grok отмечает, что затишье могло дать врагу возможность подготовиться к более активным действиям. Поэтому украинским защитникам придется быть особенно бдительными после завершения гуманитарной миссии.

DeepSeek также не прогнозирует немедленный масштабный штурм Херсона через Днепр, однако обращает внимание на возможное использование паузы для подготовки российских позиций. Среди вероятных действий оккупантов чат-бот называет разминирование путей для техники, подвоз боеприпасов и ротацию подразделений.

После 1 ноября DeepSeek ожидает активизации ударов по правобережью Херсона и попыток зайти на острова в дельте Днепра. Отдельно чат-бот выделяет возможность использования этих действий в качестве отвлекающего маневра, чтобы заставить ВСУ опрокидывать резервы из Донецкого направления.

По мнению DeepSeek, главная угроза заключается не столько в десанте на Херсон, сколько в истощении украинской обороны и расширении зоны ударов.

Все три чата-боты сходятся на том, что масштабный штурм Херсона через Днепр маловероятен, зато Россия может усилить обстрелы, активизировать действия на островах и использовать паузу для перегруппировки и логистической подготовки.

Различия касаются акцентов: Gemini прогнозирует усиление артиллерийского и дронового террора Херсона, Grok — попытки продвижения малыми группами, а DeepSeek — возможный отвлекающий маневр для переброски украинских резервов из Донецкого направления. Все эти сценарии являются оценками чат-ботов, а не подтвержденным планом действий русских войск.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по мнению эксперта Свитана, нельзя завершать боевые действия.



