После активизации контактов между Вашингтоном, Киевом и Москвой все большее внимание привлекает вопрос, чего именно президент США Дональд Трамп стремится достичь в войне к началу зимы. Белый дом одновременно говорит о необходимости движения в мир, поддерживает идею договоренностей по энергетике и пытается вернуть стороны за стол переговоров. В то же время Вашингтон ожидает от Украины определенных шагов, в частности по ударам по российской энергетической инфраструктуре, тогда как Москва может попытаться использовать дипломатический процесс для получения паузы. Так чего на самом деле Трамп хочет достичь зимы? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии чат-бота ChatGPT , смотреть на последние шаги американской администрации, главный акцент Трампа сейчас, похоже, смещается от абстрактного "завершения войны" до конкретных договоренностей, которые можно заключить относительно быстро. Энергетическое перемирие могло бы стать именно таким промежуточным соглашением. При этом Трамп публично призвал Украину снизить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, связывая их с проблемами на топливном рынке.

Для Киева здесь возникает принципиальный вопрос: любая договоренность должна быть взаимной. Зеленский заявил, что Украина готова приостановить удары по российской энергетике, если Москва прекратит атаки на украинскую энергосистему. В то же время Россия уже неоднократно обвинялась в нарушении предварительных договоренностей о прекращении огня, поэтому механизм контроля над возможным перемирием будет иметь ключевое значение.

Чат-бот Grok утверждает, что Трампу, вероятно, важен не столько окончательный и справедливый мир, сколько быстрый политический результат, который можно продемонстрировать американскому обществу. Речь идет о прекращении эскалации, возвращении сторон к переговорам и сокращении американских расходов на поддержку Украины. Наиболее реалистичным промежуточным вариантом в такой логике может стать ограниченное перемирие, прежде всего в сфере энергетики, позволяющее Вашингтону заявить о первом заметном дипломатическом результате.

Именно поэтому США могут все активнее продвигать договоренности по прекращению ударов по энергетическим объектам. Для Трампа это потенциально позволяет показать дипломатический успех, снизить риски тяжелой зимы для гражданского населения и одновременно не требовать от Москвы полного отступления. От Киева Вашингтон, вероятно, будет ожидать готовности к компромиссам, а от Кремля хотя бы формального согласия на ограничение ударов.

Чат-бот Geminin убежден, что для Дональда Трампа до войны может в значительной степени определяться внутриполитическими и экономическими факторами. Одной из ключевых задач для его администрации является демонстрация внешнеполитического результата в преддверии промежуточных выборов в США. Договоренность о войне позволила бы Трампу заявить о выполнении своих обещаний и одновременно снизить американские расходы на поддержку Украины. Не менее важным фактором остается энергетика: приближающийся отопительный сезон создает риски для цен на нефть и газ, а их рост может усилить инфляционное давление в США.

В такой ситуации Вашингтон может делать ставку не на полную деоккупацию украинских территорий, а на остановку активных боевых действий и фиксацию нынешней ситуации как промежуточного этапа. От Киева американская сторона может ожидать готовности к компромиссам, которые позволили бы снизить потребность в масштабной военной поддержке. В то же время от Москвы Трамп заинтересован получить согласие на прекращение огня, предлагая возможность ослабления санкционного давления.

В общем, все три модели ИИ убеждены, что к началу зимы Трамп, судя по нынешней дипломатической линии, может стремиться не столько окончательного мирного договора, сколько конкретного промежуточного результата: уменьшения интенсивности ударов, запуска переговорного процесса и создания договоренностей, которые можно будет расширять. Для Украины критически важно, чтобы подобная дипломатия не превратилась в односторонние уступки.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что Трамп делает только то, что хочет Путин: дипломат предупредил о новой опасности США для Украины.