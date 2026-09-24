Американский лидер Дональд Трамп не раз говорил о намерении добиться завершения войны России против Украины, однако дипломатические усилия Вашингтона до сих пор не привели к прекращению боевых действий. США продолжают искать возможности для договоренностей хотя бы в отдельных сферах, в частности, относительно энергетической инфраструктуры и ситуации в Черном море. В то же время Россия не прекращает атаки по Украине. Итак, ключевой вопрос сейчас заключается в другом: когда именно американская администрация будет готова перейти от призывов и переговоров к реальному усилению давления на Москву за отсутствие готовности к полноценному мирному процессу? Издание "Комментарии" узнавало мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот Grok считает, что Дональд Трамп традиционно подходит к международной политике прагматично: для него важны прежде всего договоренности, сила и конкретная выгода для Соединенных Штатов. Поэтому пока война в Украине напрямую не создает серьезных проблем для американской экономики, цен на топливо или внутриполитических позиций президента, ожидать максимально жесткого давления на Кремль сложно. Москва, в свою очередь, отвергает даже отдельные форматы перемирия, что позволяет Путину проверять пределы готовности Вашингтона к реальным действиям.

Ситуация может измениться при определенных обстоятельствах: если российская война начнет сильнее влиять на экономические интересы США, если более жесткая позиция по отношению к Путину станет политически выгодной для Трампа или если Китай продемонстрирует готовность сократить поддержку Москвы. Тогда Вашингтон может усилить вторичные санкции, оказывать давление на покупателей российской нефти, ограничивать работу "теневого флота" и использовать другие экономические рычаги.

По версии чат-бота Gemini , настоящее давление Дональда Трампа на Владимира Путина, скорее всего, начнется тогда, когда отсутствие прогресса в войне и переговорах начнет создавать для американского президента ощутимые внутриполитические и экономические проблемы. Пока Вашингтон пытается балансировать между дипломатией и собственными интересами, Белый дом призывает Украину и Россию к взаимным шагам по энергетике. Если же Москва и дальше будет игнорировать такие предложения, а высокие цены на нефть и горючее будут усиливать давление на администрацию перед промежуточными выборами в США, позиция Трампа может стать более жесткой.

Вторым рычагом могут стать санкции, в частности, ограничения против покупателей российской нефти, если Кремль окончательно заблокирует переговорный процесс. Параллельно Вашингтон может усилить военную поддержку Украины, разрешить передачу новых технологий для ПВО и ракетных систем и пересмотреть ограничения ударов по российской военной инфраструктуре.

Чат-бот ChatGPT утверждает, что готовность США перейти к более жесткому давлению на Россию будет зависеть прежде всего от дальнейших действий Кремля, а не от конкретной даты. Если Москва продолжит блокировать даже частичные договоренности по энергетике, Черному морю или возвращению к переговорам, у Вашингтона будет все больше аргументов для усиления экономического и дипломатического влияния. Санкционный инструментарий уже используется как рычаг, однако его реальная эффективность будет зависеть от того, как последовательно США готовы его применять.

В то же время, администрация Дональда Трампа вынуждена учитывать и другие факторы — цены на энергоносители, ситуацию вокруг Ирана и отношения с Китаем. Поэтому главным показателем смены политики станут не очередные заявления, а конкретные решения: усиление санкций, давление на покупателей российской нефти и увеличение военной поддержки Украины.

Таким образом, все три модели ИИ убеждены, что говорить о конкретном дне, когда Трамп "начнет давить" на Путина, пока рано. Определенное давление уже сформировано законодательно, но его реальная сила проявится только при практическом применении новых санкций и других ограничений. Ключевой тест для Вашингтона — превратятся ли угрозы в последовательную политику в случае, если Кремль не согласится даже на ограниченное прекращение огня.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия все активнее использует реактивные ударные беспилотники, которые значительно быстрее предыдущих версий "Шахедов" и создают дополнительную нагрузку на украинскую систему ПВО.