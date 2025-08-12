Это поставит РФ на колени: названо поразительное преимущество ВСУ над оккупантами

В настоящее время украинская сторона систематически наносит удары по объектам российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт и основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Он подчеркнул, что хотя большинство предприятий ВПК расположено в европейской части России, стране очень сложно обеспечить их полную охрану из-за большой территориальной удаленности.

"Мобильным огневым группам, самолетам и другим средствам, которые пытаются сбивать наши дроны, приходится прикрывать огромные просторы. И, судя по результатам атак наших дронов, им это не удается. Удары оказываются эффективными, заводы горят, россияне публикуют многочисленные видео взрывов на этих предприятиях. городах Украины", — отметил Нарожный.

Он добавил, что россияне применяют те же методы противодействия беспилотникам, что и украинская сторона. Однако полноценно прикрыть свою территорию мобильными огневыми группами они не могут из-за географических особенностей.

"Средства противовоздушной обороны — преимущественно на временно оккупированных украинских территориях, а не в России. Поднимать самолеты в воздух каждый раз дорого, особенно учитывая практику использования фальшивых целей, которые запускают и россияне, и мы можем соответственно отвечать. Полет самолета — это десятки тысяч долларов, которые даже для РФ являются значимыми. территориях и вылет на 2000 км означает отрыв от боевых задач", — пояснил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", враг недавно добился определенных успехов на севере Сумской области. В частности, российские войска продвинулись в центральной части Алексеевки и юго-западнее Юнаковки, пишет Институт изучения войны (ISW).