logo

BTC/USD

81875

ETH/USD

2401.06

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Это ни о чем не говорит": эксперт жестко разгромил рейтинг Зеленского из-за ссоры с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это ни о чем не говорит": эксперт жестко разгромил рейтинг Зеленского из-за ссоры с Трампом

Политолог связывает рост рейтинга Зеленского с конфликтом с Дональдом Трампом, но считает, что этот эффект может быть непродолжительным.

20 октября 2026, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского мог увеличиться на фоне обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом. Однако этот прирост может быть временным и не свидетельствовать о постоянном усилении поддержки главы государства. Такую оценку озвучил политолог Виктор Бобиренко, анализируя новые социологические показатели.

"Это ни о чем не говорит": эксперт жестко разгромил рейтинг Зеленского из-за ссоры с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

В частности, эксперт прокомментировал данные, обнародованные изданием "Деловая столица". Согласно приведенным результатам, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, в первом туре Зеленский мог бы получить 29% голосов. Второе место занял бы Валерий Залужный с показателем около 22%, а третье – Петр Порошенко, которому прогнозируют почти 10%.

Бобиренко предполагает, что дополнительные процентные пункты Зеленский мог получить из-за негативной реакции украинцев на политику Трампа в отношении Украины. В частности, критика Киева со стороны американского президента и его подход к войне могли на время усилить поддержку украинского лидера.

В то же время политолог призывает не путать отношение к Трампу с оценкой деятельности Зеленского. По его мнению, неприятие позиции американского президента не означает автоматического одобрения всех решений украинской власти.

Отдельно Бобиренко обратил внимание на возможный сценарий второго тура выборов. Он считает, что в таком случае Залужный мог бы получить гораздо больше голосов, чем действующий президент. В то же время, это оценка политолога, а не результат реального голосования.

"Ничего не значит рост рейтинга Зеленского на один или два процентных пункта", — подчеркнул Бобиренко.

По его мнению, дальнейшая поддержка президента будет зависеть от развития политической ситуации, а нынешний рост показателей еще не дает оснований говорить о долгосрочной тенденции.

Портал "Комментарии" уже писал , что во вторник, 20 октября, во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе Венгрия отказалась утвердить результаты скрининга переговорных кластеров 4 и 5 в рамках процесса вступления Украины в Европейский Союз. Об этом журналистам издания "Европейская правда" сообщили несколько дипломатов ЕС, осведомленных о ходе встречи.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6CkCikeOJaU
Теги:

Новости

Все новости