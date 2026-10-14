

















Политика президента США Дональда Трампа по отношению к России вряд ли изменится под давлением американских сенаторов. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко, комментируя обращение американских законодателей с призывом пересмотреть договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным.

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По словам дипломата, действия американского президента свидетельствуют о том, что он не намерен отказываться от избранного курса. Огрызко убежден, что между Трампом и Путиным существует определенная зависимость, хотя ее характер, по его словам, остается неизвестным.

"Трамп назад не сдаст. Я еще раз и еще раз повторяю, по моему глубокому убеждению, Трамп зависим от Путина", — заявил Огрызко.

Он считает, что ситуацию может изменить внутриполитическое давление в США, парламентские расследования и усиление внимания со стороны американских медиа. По мнению дипломата, если Конгресс станет активнее контролировать действия президента, у Трампа будет оставаться меньше возможностей сосредотачиваться на договоренностях с Москвой.

В то же время, Огрызко подчеркнул, что Украине не стоит рассчитывать исключительно на изменение политической ситуации в Соединенных Штатах. Киев должен продолжать отстаивать свои интересы и привлекать международных партнеров к усилению давления на Россию.

"Надо действительно усиливать давление на эту удивительную политическую личность, потому что если дать ему возможность гулять, как он хочет, ну, мир от этого просто будет терять", — отметил дипломат.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможные ограничения работы Starlink составляют серьезный вызов для Украины, поскольку спутниковая связь играет важную роль в обеспечении военных коммуникаций и выполнении боевых задач. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.