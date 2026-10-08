Это не просто смертники: в ГУР рассказали, каких больных Россия отправляет на боевые задачи

Российское командование продолжает привлекать к боевым задачам военнослужащих, которых военно-врачебная комиссия ранее признала непригодными к службе. Об этом заявило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликовавшее аудиоперехват разговора российского военнослужащего.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

По данным ГУР, речь идет о военнослужащем 1-й отдельной мотострелковой бригады российской армии, которая действует на Покровском направлении. Украинская разведка утверждает, что у этого военного диагностирована ВИЧ-инфекция, а необходимого медикаментозного обеспечения он не получал.

В ГУР сообщили, что еще в феврале военно-врачебная комиссия признала российского военнослужащего непригодным к службе. Несмотря на это, по утверждению украинской разведки, его продолжили привлекать к выполнению боевых задач.

В опубликованной записи сам российский военнослужащий рассказывает, что был списан по решению военно-врачебной комиссии. Однако окончательного оформления решения он, по его словам, не дождался. После этого командование объявило его самовольно оставившим часть — так называемым СОЧ.

Таким образом, утверждается, что военнослужащий оказался в ситуации, когда одновременно был признан непригодным к военной службе и при этом продолжал выполнять задачи на фронте.

Украинская разведка связывает этот случай с более широкой проблемой отношения российского командования к состоянию здоровья военнослужащих. В ГУР считают, что отправка в штурмовые подразделения людей, которых ранее признали непригодными, создает дополнительные риски непосредственно для российских подразделений.

При этом опубликованные украинской стороной сведения основаны на материалах разведки и аудиоперехвате, подлинность и контекст которого независимо подтвердить по открытым данным невозможно.

ГУР заявило, что подобные случаи свидетельствуют о проблемах с медицинским обеспечением и системой прохождения военно-врачебных комиссий в российской армии.

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