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Это настоящий геноцид Путина: Западу озвучили срочный ультиматум из-за катастрофы в Олешках

Владимир Зеленский заявил, что российские войска блокируют доступ к пище для жителей оккупированных Олешек и призвал международное сообщество помочь гражданским.

12 октября 2026, 14:25
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Клименко Елена

Оккупированные Олешки в Херсонской области оказались в условиях гуманитарной катастрофы из-за блокады со стороны российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию целенаправленным геноцидом и призвал международное сообщество помочь остающимся под оккупацией гражданским.

Это настоящий геноцид Путина: Западу озвучили срочный ультиматум из-за катастрофы в Олешках

Фото: из открытых источников

Об этом глава государства заявил 12 октября во время Варшавского форума безопасности. По его словам, россияне ограничивают доступ местных жителей к еде и другим необходимым выживанием ресурсов, фактически лишая людей возможности обеспечить базовые потребности.

"Конечно, это геноцид. Примером такого геноцида есть Олешки. Это место в Украине, которое теперь по сравнению с землей. Где россияне не давали ни детям, ни взрослым получать пищу", — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что ситуация в городе вышла за пределы обычного гуманитарного кризиса. По его убеждению, речь идет об умышленном создании условий, угрожающих жизни гражданского населения.

"Сейчас мы говорим не о голоде там, а о геноциде. Мы пытаемся помочь этим людям под оккупацией", – заявил глава государства.

Зеленский отметил, что Украина ищет все возможные способы поддержать жителей Олешек. Однако организовать доставку помощи очень сложно из-за контроля над территорией российских войск.

Портал "Комментарии" уже писал , что g- резидент Украины Владимир Зеленский предложил Соединенным Штатам заключить так называемое "дизельное соглашение", по которому Киев мог бы удержаться от ударов по российской дизельной инфраструктуре в обмен на гарантии защиты украинской энергосистемы. Он также подверг сомнению аргументы о том, что экспорт российского дизельного топлива может существенно влиять на мировые цены.



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