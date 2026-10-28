Это максимум, на что можно рассчитывать: украинцев ошарашили заявлением о плане окончания войны



















В ближайшей перспективе Украина может рассчитывать, прежде всего, на приостановление боевых действий, а не на окончательное завершение войны. Такую оценку высказал директор Института мировой политики Евгений Магда, комментируя перспективы переговоров между Украиной, Россией и США.

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Политолог подчеркнул, что российско-украинская война — масштабный вызов для всей системы международных отношений. Поэтому ожидать, что одна встреча или телефонный разговор автоматически приведет к прекращению боевых действий, по его мнению, наивно.

"Должны понимать, что максимум, на что мы можем рассчитывать, это приостановка боевых действий. Полную остановку я не ожидаю", — заявил Магда.

Он также обратил внимание на противоречие в международной дипломатии: заинтересованность в прекращении войны существует, однако эффективного механизма давления на Россию, который бы заставил Кремль изменить поведение, политолог не видит.

По его мнению, самих переговоров недостаточно. Западным партнерам необходимо демонстрировать готовность применять конкретные инструменты влияния, в том числе новые санкции и меры, направленные на уязвимые места российской экономики.

"Я не вижу примеров эффективного давления. Слушать лекцию Путина о печенегох и половцах – это не давление", – отметил эксперт.

Магда подчеркнул, что даже возможное прекращение боевых действий не снимет всех проблем. Украине предстоит решать вопросы дальнейшей безопасности, восстановления государства и долгосрочной поддержки со стороны европейских партнеров и США.

Портал "Комментарии" уже писал, что команда президента США Дональда Трампа может рассматривать переговоры по Украине прежде всего сквозь призму экономической выгоды. Такую оценку высказал директор Института мировой политики Евгений Магда, комментируя сообщения о возможных предложениях по возобновлению транзита российских газа и нефти через Украину.