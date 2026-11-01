"Это крики доморощенных людоедов": нардеп разразился гневом из-за ситуации в Олешках

Гуманитарная миссия в Олешках завершилась – украинцев удалось вывезти из оккупации. Фактически все завершилось успешно, однако не обошлось без критики. В сети интернет критиковали Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца из-за его улыбок, взаимодействия с российской коллегой.

ВРУ. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат резко прокомментировал критические сообщения. Он отметил, что очевидно, есть сдвиг и определенная деэскалация, произошла гуманитарная операция в Олешках, спасены наши люди.

“Кстати, вот я тоже смотрю на все эти комментарии какие-то сумасшедшие, которые кричат: "Почему там наш омбудсман кому-то там пожимал руку? Почему он улыбается? Почему еще что-то?". То есть мы дальше ожидаем, что приедет человек за украинцами в оккупированные Олешки, будет кричать, что Путин уйло, или что-то еще будет делать. И так это сработает?”, — отметил политик.

По его словам, нужно было спасать наших людей, заметил, что среди эвакуированных пожилые люди, маломобильные. Над их спасением, подчеркнул нардеп, работал весь мир.

"А человек, который технически выполнял эту работу, что должен был делать, и как мы себе это представляем вообще? Но, несмотря на эти крики доморощенных комсомольцев, людоедов, которые, кстати, все сидят в тепле и у них все хорошо. Ну, потому что кричат ​​не из Олешек, и не из Херсона, а где-то там из глубины, а то и вовсе совсем из глубины Европы. Эта история (эвакуация, — ред.) произошла”, — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за отсутствие коммуникации с обществом по плану завершения войны. Народный депутат Дмитрий Разумков напомнил, что было много разных планов, однако они не дали результата. Тогда, по его словам, Зеленский должен признать это и рассказать о дальнейших действиях.



