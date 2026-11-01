"Это крики доморощенных людоедов": нардеп разразился гневом из-за ситуации в Олешках

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Сергій Кречмаровський
Гуманитарная миссия в Олешках завершилась – украинцев удалось вывезти из оккупации. Фактически все завершилось успешно, однако не обошлось без критики. В сети интернет критиковали Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца из-за его улыбок, взаимодействия с российской коллегой.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат резко прокомментировал критические сообщения. Он отметил, что очевидно, есть сдвиг и определенная деэскалация, произошла гуманитарная операция в Олешках, спасены наши люди.
По его словам, нужно было спасать наших людей, заметил, что среди эвакуированных пожилые люди, маломобильные. Над их спасением, подчеркнул нардеп, работал весь мир.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за отсутствие коммуникации с обществом по плану завершения войны. Народный депутат Дмитрий Разумков напомнил, что было много разных планов, однако они не дали результата. Тогда, по его словам, Зеленский должен признать это и рассказать о дальнейших действиях.