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Это гарантия его политического поражения: эксперт жестко высказался о последствиях переговоров Зеленского с Путиным

Эксперт призывает не возлагать чрезмерные надежды на дипломатические контакты и подчеркивает необходимость укреплять обороноспособность Украины

29 октября 2026, 16:50
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Клименко Елена








Президент США Дональд Трамп продолжает говорить о возможности договоренностей по завершению войны в Украине, однако реальных предпосылок для скорейшего прекращения боевых действий нет. Такое мнение высказал политолог, политтехнолог и экономический эксперт Тарас Загородний, комментируя перспективы встречи Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Это гарантия его политического поражения: эксперт жестко высказался о последствиях переговоров Зеленского с Путиным

Фото: из открытых источников

По его мнению, российский президент не заинтересован в непосредственных переговорах с Зеленским, поскольку такая встреча означала бы политическое признание украинского лидера и субъектности Украины.

"Не будет Путин встречаться с Зеленским. Не будет он этого делать, потому что для него это политическое поражение. Это признание легитимности Украины, признание украинцев и признание легитимности Зеленского", — заявил Загородний.

Эксперт также скептически оценивает перспективы трехстороннего формата с участием американского президента. По его мнению, заявления о предстоящей встрече еще не говорят о готовности Москвы прекратить войну. Загородний считает, что Путин будет продолжать боевые действия, пока будет иметь для этого ресурсы и возможности.  

"Он будет воевать, пока будет у власти", — подчеркнул политолог, объясняя, почему не стоит рассчитывать только на дипломатические контакты.

Загородний трактует готовность Украины к встрече как способ усилить давление на Вашингтон: если Трамп действительно стремится к переговорам, он должен влиять на Москву и обеспечивать Киев необходимой военной помощью.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре может быть частью более широкой информационной кампании Кремля, направленной на устрашение украинцев и демонстрацию якобы возможных последствий отказа Украины от российских условий.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fOm7x_pKGV0
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