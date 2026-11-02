Это еще не окончательное дно: дипломат предупредил о роковой ошибке Украины в отношении США



















Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев отметил , что отношения Киева и Вашингтона при президентстве Дональда Трампа развиваются неравномерно: периоды сближения сменяются дипломатическими обострениями. По его мнению, нынешний кризис еще может углубиться, в частности, если американский лидер решит дистанцироваться от переговорного процесса по завершению войны.

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Дипломат подчеркнул, что Украине необходимо считаться с непредсказуемостью Трампа и действовать взвешенно, не превращая публичное недовольство в конфликт с ключевым партнером. В качестве примера он привел ситуацию во время первой каденции президента США, когда накануне официального объявления было отменено решение о передаче Украине противотанковых комплексов Javelin. Тогда украинская сторона оперативно запустила антикризисную коммуникацию и добилась положительного результата.

"Чем сложнее наш партнер, чем сложнее отношения, тем более профессиональной должна быть наша дипломатия", — подчеркнул Елисеев.

В то же время, он обратил внимание на недостаточную активность украинской дипломатии в США. В частности, дипломат отметил необходимость назначить посла Украины в Вашингтоне и возобновить полноценную работу механизмов стратегического сотрудничества. По его убеждению, Киев должен более системно взаимодействовать с американскими государственными структурами, Конгрессом и представителями обеих партий.

Елисеев предостерег, что Украина не должна ждать результатов промежуточных выборов в Конгресс в надежде на автоматическое изменение политики Белого дома. Главной же задачей должно быть сохранение диалога с США и возобновление стратегического партнерства.

"Нам нужно сегодня бороться не с американским президентом, а нам нужно бороться за возобновление нашего стратегического партнерства", — заявил дипломат.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления Кремля о готовности Владимира Путина ответить на звонок президента Украины Владимира Зеленского не свидетельствуют о реальной готовности России к мирному урегулированию.