Это будет значительно хуже потери территорий: названы удары Украины, которые станут самым большим адом для РФ в войне

В 2027 г. Россия может столкнуться с ударами по логистической инфраструктуре в ответ на возможную новую кампанию РФ против украинской энергетики. Российский оппозиционный эксперт Александр Морозов считает, что такие последствия могут сильнее сказаться на восприятии войны российским обществом, чем потеря отдельных территорий.

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В эфире "Эспрессо" Морозов отметил, что особенно чувствительным для Кремля мог бы стать удар по Санкт-Петербургу, имеющий для Владимира Путина особое личное и историческое значение.

"Для Путина, несомненно, мучительным был бы удар по Петербургу в любой форме. Потому что у Путина есть личная мифология – Ленинграда, Второй мировой войны, свои собственные истории, и для него Петербург в этом смысле гораздо более значим, чем Москва", – сказал эксперт.

В то же время Морозов подчеркнул, что для россиян значительно ощутимее могут быть проблемы, непосредственно влияющие на их повседневную жизнь. В частности, он упомянул ситуацию с дефицитом или перебоями с бензином.

"Когда говорилось, например, о том, что Кремль теряет часть Курской области, для огромной России это мало что значит. Но когда гигантские слои оказываются вовлеченными в проблему бензина – это все меняет", – объяснил Морозов.

По его словам, если Москва продолжит атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, в ответ под ударом могут оказаться российские логистические узлы — в частности, мосты и железнодорожные пути.

Если все идет так, как оно пойдет, то это означает, что в Российской Федерации будут разрушены мосты в каких-то случаях, железнодорожные пути, то есть логистические узлы. И все это будет делаться в ответ на путинскую зиму", — отметил эксперт.

Морозов считает, что такое развитие событий может стать для Кремля новым этапом войны и изменить отношение к ней разных групп русского населения. По его словам, если Москва выберет курс на новое масштабное разрушение украинской энергетики, в 2027 году Россия может получить ответ, который будет непосредственно влиять на ее внутреннюю жизнь.

Портал "Комментарии" уже писал, что российские удары по Киеву имеют не только военное, но и символическое и политическое измерение. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников, анализируя исторические примеры атак на украинские города и современную войну РФ против Украины.