

















Президент Украины Владимир Зеленский не должен соглашаться на передачу России неоккупированных территорий Донбасса ради скорейшего завершения войны. Такое мнение высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус, комментируя переговорную политику президента США Дональда Трампа.

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По мнению Пинкуса, стремление Вашингтона как можно скорее достичь договоренностей между Киевом и Москвой может создать предпосылки для давления на украинские власти. Он отмечает, что роль посредника не должна сводиться к принуждению подвергшейся нападению страны принять требования агрессора.

"Нельзя быть посредником между добром и злом", — заявил политик, объясняя свое отношение к подходу Трампа.

Пинкус считает, что переговоры не должны проходить ценой уступок, которые могут ослабить позиции Украины и создать новые риски для ее безопасности.

Отдельно американский политик остановился на вопросе неоккупированной части Донбасса. По его словам, Зеленский объяснял Трампу, почему передача этих территорий России опасна для Украины. Пинкус поддерживает аргументацию украинского президента и предостерегает от решений, которые могут иметь последствия далеко за пределами нынешней линии фронта.

"Он не может и не имеет права отдать неоккупированные территории Донбасса, потому что это будет прямой дорогой на Киев", — сказал Пинкус позицию Зеленского.

Портал "Комментарии" уже писал , что отношения президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским могут постепенно меняться в пользу Украины. Такую оценку высказал американский политик-республиканец Борис Пинкус.