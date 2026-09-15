"Это будет невероятная проблема": назван худший результат встречи Зеленского с Трампом



















Предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке может оказаться для Киева более сложной, чем кажется на первый взгляд. Существует риск нового обострения в отношениях с Вашингтоном, что при худшем сценарии способно сказаться на американской поддержке Украины. Об этом заявил руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

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По его словам, особую обеспокоенность вызывают последние сигналы из США по поводу украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Денисенко считает, что тема войны все сильнее переплетается с американской внутренней политикой и избирательной кампанией.

"Не скажу то, что я ожидаю, скажу то, чего я боюсь. Я боюсь повторения Овального кабинета. На самом деле на сегодняшний момент мы имеем ряд заявлений со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, по сути, обвиняют Украину в том, что цены на горючее на американских заправках растут из-за ударов украинских дронов по российским."

По мнению аналитика, перед Киевом сейчас стоит задача убедить американскую аудиторию, что переложение ответственности за внутренние экономические проблемы США на Украину ошибочно. В то же время, важно не допустить ситуации, при которой Украина превратится в участника противостояния демократов и республиканцев.

"У нас перед нами сейчас стоит очень сложная задача — попытаться в ближайшие дни сломать эту тенденцию, когда нас обвиняют в том, в чем мы не виноваты, и, по сути, связывают нам руки. Моя точка зрения — нам нужно уже сейчас отправлять большой информационный десант спикеров в Соединенные Штаты Америки, чтобы начать".

Пессимистически Денисенко оценивает и перспективы получения значительных дополнительных запасов ракет для систем Patriot. Он объясняет это ограниченными мировыми запасами и активным использованием таких ракет на Ближнем Востоке.

"Если повторится Овальный кабинет и нам снова заблокируют разведывательные данные на фоне всего того, что сейчас происходит с реактивными дронами, это может стать невероятной проблемой для украинской боеспособности. Поэтому я достаточно пессимистично смотрю на все эти вещи и считаю, что если нам что-то и дадут, то это будет абсолютный минимум", — подчеркивается.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский заявлением о готовности встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами пытается продемонстрировать в первую очередь США и европейским партнерам, что именно Киев не блокирует дипломатический процесс.