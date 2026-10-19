Это будет его личная трагедия: стало известно о катастрофическом страхе Трампа перед выборами

Президент США Дональд Трамп крайне остро воспринимает перспективу того, что Республиканская партия может проиграть промежуточные выборы в Палату представителей или Сенат. По мнению политолога Евгения Магды, американский лидер расценивает такой сценарий не просто как политическую неудачу, а как личную трагедию. Одним из главных факторов его беспокойства является риск нового импичмента.

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По словам эксперта, Трамп не готов мириться с возможностью проигрыша своей политической силы. Он убежден, что потеря республиканцами позиций в Конгрессе может создать серьезные проблемы для его президентства.

"У Трампа есть такой комплекс, что он не умеет проигрывать, и для него перспектива проигрыша республиканцев на выборах в Палату представителей или в Сенат выглядит личной трагедией", — отметил Магда.

Политолог объяснил, что президента, в частности, убедили: если демократы одержат победу на выборах, они могут попытаться запустить процедуру импичмента. Именно поэтому результаты голосования имеют для Трампа особое значение, ведь речь идет не только о расстановке политических сил, но и о его будущем.

Магда также обратил внимание на то, что предварительная процедура импичмента в первый президентский срок оставила заметный психологический след на американском лидере. По мнению эксперта, этот опыт может объяснять стремление Трампа любой ценой не допустить повторения подобной ситуации.

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