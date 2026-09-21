Эти сигналы покажут, что Путин готов остановиться: первые признаки конца войны

Лидер РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что война в Украине скоро завершится, что РФ готова к миру, переговорам, однако в реальности усиливает обстрелы, разрушает гражданскую инфраструктуру. Искусственный интеллект рассказал, какими будут сигналы готовности Путина остановиться.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает главным сигналом стойкое прекращение ударов по всей линии фронта. Речь идет не о короткой паузе на несколько дней, а о длительном прекращении боевых действий.

Еще одним показателем чат-бот назвал готовность Москвы изменять собственные требования, в том числе территориальные. Важным признаком может стать появление четкой дорожной карты: прекращение огня, контроль за его исполнением, обмен пленными, гарантии безопасности и последующее политическое урегулирование.

Настоящий сигнал, по мнению модели ИИ, не новое мирное заявление Путина, а его готовность уступить ради прекращения войны.

Чат-бот Grok также отметил действия, а не публичные заявления. По его мнению, первым сигналом должно стать резкое и стабильное уменьшение ударов по городам и энергетике.

Второй момент – смягчение требований. В частности, речь идет об отказе от требований "полного Донбасса" и демилитаризации Украины как предварительных условий переговоров.

Отдельно Grok обратил внимание на внутренние процессы России. Сигналом могут стать изменения риторики Кремля – от разговоров о дальнейших территориальных достижениях до заявлений о сохранении уже достигнутого. Также чат-бот назвал возможным показателем усиления давления со стороны элит и олигархов из-за экономических и мобилизационных проблем.

Готовность, по мнению модели ИИ, будет не в словах, а в том, что Россия в первый раз пойдет на настоящий компромисс, а не на имитацию.

Чат-бот DeepSeek считает, что говорить о реальной готовности Путина завершить войну пока рано. В то же время, назвал несколько сигналов, которые могут свидетельствовать о подготовке почвы для прекращения огня.

Среди них — риторика о приближающемся завершении войны, тактических паузах в ударах во время переговоров, экономическом давлении на Россию и возможности встречи Путина с Зеленским в третьей стране после достижения договоренностей.

DeepSeek особо обратил внимание на соотношение потерь российской армии и количества новобранцев, назвав это одним из факторов экономического и военного давления.

По мнению бота, ключевым сигналом станет прекращение ударов по гражданским объектам и согласие на воздушное перемирие без предварительных условий.

Все три чат-бота сходятся в одном: самих заявлений Путина о переговорах недостаточно. Реальную смену намерений они связывают с конкретными действиями – уменьшением ударов, готовностью к компромиссам и отказом от предыдущих ультиматумов.

Разница – в акцентах. ChatGPT делает упор на прекращение огня и отказ от территориальных требований, Grok — также на внутренних процессах в Кремле, а DeepSeek — на экономическом давлении, тактических паузах и возможном переходе к воздушному перемирию. Однако пока таких изменений нет – ни один из трех чат-ботов не видит достаточных оснований говорить о готовности Москвы окончательно завершить войну.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой "ответ" за Москву готовит Путин.



