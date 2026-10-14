Эти цифры шокируют: разведка раскрыла сумму, которую Москва тратит на войну

Россия направляет колоссальные средства на войну против Украины, тогда как финансирование образования и здравоохранения значительно уступает военным расходам. Такие выводы приводит Главное управление разведки Министерства обороны Украины, опубликовавшее анализ финансовых приоритетов Кремля.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Согласно данным ГУР, официальная статья российского бюджета "национальная оборона" в текущем году достигла 12,121 трлн рублей – около $144,4 млрд. Если учитывать сопутствующие расходы, связанные с войной, общая сумма, по оценке украинской разведки, возрастает до 14,886 трлн рублей, или $177,4 млрд. При этом 9,187 трлн рублей оборонной сметы остаются засекреченными.

Отдельные средства предусмотрены на поддержку оборонных предприятий, военно-технические программы и научные разработки. В бюджете также заложены деньги на компенсации заводам, предотвращение банкротств и выплату процентов по кредитам предприятий оборонного комплекса.

По информации ГУР, Россия выделяет средства и на высокопроизводительные вычисления, используемые при проектировании вооружений. Разведка утверждает, что соответствующие расчеты выполняются в том числе на суперкомпьютерных мощностях крупных российских компаний.

На разработку и серийное производство беспилотников разных классов, согласно приведенным данным, предусмотрено около $121,9 млн. В ГУР оговаривают, что эта цифра не отражает весь объем рынка: фактические расходы могут быть выше с учетом частных инвестиций и закупок.

Отдельное внимание разведка обращает на финансирование Росгвардии. По ее оценке, беспилотники могут использоваться не только для военных задач, но и для наблюдения за гражданами, охраны инфраструктуры и контроля общественного порядка внутри России.

Главный аргумент украинской разведки – разрыв между военными и социальными расходами. Официальные затраты России на оборону, оцениваемые в $144,4 млрд, более чем втрое превышают совокупное годовое финансирование образования и здравоохранения, которое ГУР оценивает примерно в $43,5 млрд.

Таким образом, приведенные разведкой цифры указывают на приоритет военных расходов в российской бюджетной политике. При этом оценка совокупных затрат на войну и сведения о распределении средств представлены украинской стороной и независимо здесь не подтверждены.

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