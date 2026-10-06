Заявления и возможные решения администрации Дональда Трампа о скором завершении войны вызывают беспокойство в Украине и среди ее партнеров. США обладают мощными рычажками влияния на Киев — от военной и финансовой помощи до дипломатического давления. Если Вашингтон решит существенно ограничить доступ Украины к критически важным ресурсам, Зеленский может оказаться под давлением и вынужден рассматривать уступки Кремлю, которые сейчас считаются неприемлемыми. Так какое решение Трампа может заставить Киев пойти на уступки Путину? Портал "Комментарии" узнавал мнение искусственного интеллекта на этот счет.

Фото: портал "Комментарии"

По версии ChatGPT , главная угроза для Украины заключается не столько в прямом требовании Дональда Трампа согласиться на территориальные уступки, сколько в создании условий, при которых Киеву будет все сложнее отказываться от невыгодного соглашения. Наибольший риск возникнет, если Вашингтон одновременно сократит военную помощь, потребует ограничить украинские удары по территории РФ и настаивать на скорейшем перемирии. В таком случае пространство для маневра украинской власти существенно сузится.

Особенно опасным станет сценарий, при котором США потребуют уступок только от Киева, тогда как Москва не будет делать аналогичных шагов. Трампу даже не обязательно прямо говорить Зеленскому о необходимости отдать территории — более сильным рычагом может быть изменение объемов американской военной, финансовой и дипломатической поддержки.

Чат-бот Gemini убежден, что наиболее вероятным шагом Дональда Трампа, который может усилить давление на Украину и подтолкнуть ее к компромиссу с Кремлем, является сокращение американской военной и финансовой помощи. Украинские силы в значительной степени зависят от западной поддержки, поэтому ее ограничение неизбежно создаст дополнительные трудности для обороны. В такой ситуации Киев окажется перед непростым выбором: продолжать борьбу при дефиците ресурсов или активнее искать дипломатический путь завершения войны. Конкретно на усиление такового давления могут рассчитывать в Москве.

В то же время любые уступки Кремлю будут иметь высокую политическую цену внутри Украины. Общество вряд ли примет решение, которое будет выглядеть как капитууляция. К тому же, сокращение помощи США не означает полного прекращения поддержки со стороны Европы, хотя европейские страны вряд ли смогут полностью компенсировать американские ресурсы. Поэтому самым большим рычагом Трампа может стать не просто уменьшение помощи, а ее привязка к конкретным условиям переговоров.

Чат-бот Grok утверждает, что сильнейшим рычагом Дональда Трампа остается военная и финансовая поддержка Украины. Если Вашингтон резко сократит ее или связано с жесткими политическими условиями, Киев окажется под серьезным давлением. Особенно критическим может стать ограничение поставок ПВО и дальнобойного вооружения накануне зимы, когда Россия способна усилить атаки на энергетическую инфраструктуру. Дополнительно, Трамп может использовать публичное и дипломатическое давление, обвиняя Зеленского в затягивании войны и одновременно активизируя контакты с Кремлем.

В то же время, даже такая политика не гарантирует, что Украина автоматически согласится на капитуляционные условия. Украинское общество и армия демонстрируют значительное сопротивление решениям, которые могут поставить под угрозу государственность. Зеленский потенциально может согласиться на отдельные тактические шаги, например, энергетическое перемирие или обмен пленными, однако территориальные уступки без четких гарантий безопасности будут оставаться крайне сложным вопросом. Поэтому давление Вашингтона может оказать существенное влияние на позицию Киева, но не обязательно заставит Украину принять все требования Москвы.

Таким образом все три модели ИИ убеждены, что Украину могут подтолкнуть к переговорным уступкам не слова Трампа, а возможное сокращение американской поддержки. Однако даже такой сценарий не гарантирует выполнения требований Кремля. Окончательное решение зависит от ситуации на фронте, позиции Европы и готовности украинского общества принимать компромиссы. Именно поэтому любое внешнее давление станет одним из факторов большой политической игры вокруг будущего Украины.

Портал "Комментарии" уже писал , что украинская армия сейчас находится в одной из сильнейших позиций за последние годы, поэтому Россия все больше смещает акцент на удары по украинскому тылу.