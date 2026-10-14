Эта уступка Украины США позволит Путину в разы усилить войну: эксперт ошарашил опасностью



















Остановка украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам без реальных гарантий соблюдения договоренностей со стороны Москвы может ослабить позиции Украины в войне. Такое мнение высказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, комментируя обсуждение энергетического перемирия с участием президента США Дональда Трампа.

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Эксперт обратил внимание на разницу между целями украинских и российских ударов. По его оценке, атаки Украины на российские НПЗ направлены на сокращение финансовых ресурсов, используемых Кремлем для продолжения войны. Российские удары по украинской энергетической инфраструктуре оказывают непосредственное влияние на обеспечение населения электроэнергией и теплом.

Сам предупредил, что одностороннее прекращение атак может дать России возможность восстановить ресурсы, тогда как украинская энергетика будет оставаться под угрозой. Он также напомнил о предыдущих случаях, когда периоды перемирия, по его оценке, использовались российской стороной для усиления своих позиций.

"Если мы сейчас согласимся не бить по НПЗ, а россияне будут продолжать уничтожать нашу энергосистему, а Трамп будет делать вид, что он скажет: "Ну смотрите, они же не бьют по вашему Кременчугскому НПЗ, мы же об этом договаривались", — заявил эксперт.

По мнению Самуся, проблема в том, что Москва может не отказаться от ударов по украинской инфраструктуре даже в случае договоренностей. Он считает, что Украина должна учитывать этот риск при оценке любых предложений по прекращению атак.

Портал "Комментарии" уже писал , что у России могут возникнуть юридические проблемы из-за атак на суда в Черном море, в частности у берегов Болгарии. Владельцы кораблей и грузов могут потребовать компенсации за нанесенный ущерб, а следующим шагом после дипломатических заявлений могут стать судебные иски против РФ.