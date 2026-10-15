Эта роковая ошибка Украины в отношении США приведет к фиаско в войне: эксперт шокировал предупреждением

Украина не должна строить свою стратегию исключительно на ожидании изменений в политике США или результатов американских выборов. Киеву же необходимо усиливать собственные оборонные возможности и развивать производство вооружения. Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний, комментируя перспективы американской поддержки и возможные изменения в Вашингтоне.

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По словам эксперта, даже если внутриполитическая ситуация в США изменится, Украина должна исходить, прежде всего, из собственных интересов и потребностей обороны. Среди приоритетов он назвал развитие украинского производства оружия, возможность наращивания финансирования оборонной отрасли и устранения препятствий для отечественных производителей.

"Для нас все зависит от нас. Производство собственного оружия, удары по территории России — вот на чем нужно сосредоточиться", — подчеркнул Загородний.

Политтехнолог также обратил внимание на необходимость создания условий развития украинских оборонных предприятий. По его мнению, отрасль должна получить возможность привлекать больше и наращивать производственные мощности, чтобы Украина могла меньше зависеть от решений иностранных партнеров.

"Мы должны мыслить категориями того, как производим оружие, а не ждать, что произойдет после выборов. Нам простят все, кроме слабости", — заявил эксперт.

Загородний считает, что усиление собственной оборонной промышленности и способность самостоятельно наносить удары по военным и стратегическим объектам противника могут увеличить вес Украины в международных переговорах. В то же время, конкретные результаты будут зависеть от решений украинской власти, ресурсов и темпов развития оборонного производства.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина может столкнуться с дополнительными трудностями в сфере военной логистики и поставки вооружения на фоне напряжения в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый, комментируя ситуацию вокруг американской поддержки, работы Starlink и обмена разведывательной информацией.