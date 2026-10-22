Эта роковая ошибка Украины позволила Путину начать войну: озвучено шокирующее заявление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российско-украинская война фактически началась с оккупации Крыма в 2014 году. По его мнению, отсутствие решительного военного ответа на захват полуострова могло повлиять на дальнейшие действия Кремля и его готовность начать полномасштабное вторжение. Об этом глава государства рассказал в интервью подкасту DOAC The Diary Of A CEO, комментируя события, предшествовавшие российской агрессии.

Фото: из открытых источников

Зеленский объяснил, что захват Крыма происходил постепенно. Российские военные действовали без опознавательных знаков, а Москва долгое время отрицала свою причастность. Поэтому ситуация не воспринималась как открытая масштабная война, хотя Россия фактически устанавливала контроль над украинской территорией.

"Война действительно началась с оккупации Крыма. Это верно. Просто эта оккупация происходила медленно. Она не очень напоминала войну", – отметил президент.

Отдельно глава государства обратил внимание на реакцию украинских властей и отсутствие четких приказов по защите территории. По его убеждению, более решительные действия Украины могли бы изменить расчеты российского руководства и не допустить возникновения у Кремля ощущения безнаказанности.

"Нашей ошибкой было то, что мы не отвергли их обратно. И, конечно, будь приказ защищать страну, я уверен, что полномасштабной войны в том виде, в каком она есть сегодня, не произошло бы. По крайней мере, мне так кажется", — сказал Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Украине не стоит рассчитывать, что Соединенные Штаты при любых обстоятельствах придут на помощь, даже если Киев получит гарантии безопасности, приближенные к пятой статье Вашингтонского договора. Политические решения Вашингтона могут меняться, а обещания партнеров не всегда означают готовность напрямую вмешиваться в войну. Об этом заявил политолог Евгений Магда.